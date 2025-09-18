CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, yaklaşan kongre öncesinde partideki gerginliği artıran bir açıklamada bulundu. İlgazi, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun AK Partili bir muhtarı arayarak delege listesi istediğini öne sürerek, bu müdahalenin partinin bağımsız iradesine gölge düşürdüğünü belirtti. Bu iddialar, CHP Konak’ta büyük bir tartışmaya yol açtı.

İlgazi’den flaş açıklama

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, 21 Eylül’de gerçekleşecek Kongre öncesi yaptığı açıklamada, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun AK Partili bir muhtarı arayarak delege listesi istediğini iddia etti. Bu gelişme, kongre sürecinde partinin iç işleyişine dış müdahale olarak değerlendirildi. İlgazi, bu müdahalenin CHP’nin bağımsız iradesine zarar verdiğini vurguladı.

Baskı ve iş vaatleri iddiası

İlgazi, kongre sürecinde bazı uygulamaların örgüt kültürünü ve CHP’nin ilke siyasetini zedelediğini söyledi. “Belediye gücü işçiler üzerinde baskı aracı yapılmakta, delegelerimiz işten çıkarılma veya iş vaadiyle yönlendirilmeye çalışılmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu. İlgazi, CHP’nin her zaman özgür iradenin partisinin olduğunu belirterek, kimsenin partinin iradesini baskı altına almasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

CHP'ye dış müdahale iddiaları

İlgazi, daha da ileri giderek, “AKP’li bir muhtar, belediye başkanı tarafından aranarak delege listesi istenmiştir” diyerek, bu müdahalenin CHP kadrolarının belirlenmesinde dış müdahale yaratma çabası olduğunu söyledi. Bu durumun partinin bağımsız iradesine zarar verdiğini dile getiren İlgazi, "Buna asla izin vermeyeceğiz. Partimizin geleceği, işçimizin ekmeği ve delegelerimizin özgür iradesi kırmızı çizgimizdir" ifadelerini kullandı.

Parti içi değerler vurgusu

İlgazi, açıklamasının devamında, “Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisidir. Hiç kimse çıkarları için partimizi ve kurumsal kimliğimizi tartışılır hale getiremez. Bizler için esas olan, kişilerin ya da grupların çıkarları değil, örgütümüzü iktidara taşıyacak ilkeler ve değerlerdir” şeklinde konuştu. Ayrıca, örgüt kültürünün ve ilke siyasetinin önemine vurgu yaparak, partinin kurucu değerlerine sadık kalacaklarını belirtti.

Orçun Altanhan’a destek açıklaması

İlgazi, Orçun Altanhan’ın adaylığını desteklediğini duyurdu. Altanhan’ın, gençlik kolları başkanlığı ve Belediye Meclisi üyeliği gibi görevlerde emek verdiğini belirten İlgazi, onun adaylığının sadece kişisel bir tercih değil, örgüt kültürünü yaşatmaya yönelik bir adım olduğunu ifade etti. “Makamlar gelir geçer; asıl olan partimizin kurucu değerlerine sadakat ve halkımıza karşı sorumluluğumuzdur” dedi.