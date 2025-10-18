İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, yarın yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi’nin durdurulması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), başvuruyu görüşmek üzere bugün toplanacak.

CHP İstanbul İl Kongresi'ne durdurma talebi

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 19 Ekim Pazar günü yapılması planlanan CHP İstanbul Olağan İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Mahkeme, yazılı talebini İstanbul Valiliği ve Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na iletti.

Talepte, daha önce CHP İstanbul İl Kongresi için verilen tedbir kararının hatırlatıldığı ve İstanbul İl Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan 39’uncu İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılmasının mahkeme kararına aykırı olduğu vurgulandı.

YSK kararı bekleniyor

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu, mahkemenin talebi üzerine konuyu Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. YSK, talebi karara bağlamak amacıyla bugün saat 14.00’te toplanacak.

Geçen ay da İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, olağanüstü il kongresinin durdurulmasını istemiş, YSK ise talebi reddetmişti.

CHP’nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmalar, 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor.

8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik başkan seçilmişti. Ancak kongrenin ardından "oylamaya hile karıştırıldığı" iddiaları ortaya atıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi. Kararla birlikte Gürsel Tekin, il başkanlığı görevine getirildi.

Karara tepki gösteren CHP yönetimi ve partililer arasında Sarıyer’de il başkanlığı binası çevresinde gerginlik yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatarak Bahçelievler ilçesine taşıma kararı aldı.

Son olarak Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasını esastan reddetti. Süreç devam ederken, CHP yönetimi İstanbul kongresini 24 Eylül’de olağanüstü toplama kararı aldı.