Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultay sürecini titizlikle yürütüyor. Parti kurmayları, ilçe kongresi delege seçimlerinde gruplaşma girişimlerine hızla müdahale ettiklerini, sürecin geçmiş yıllara oranla daha sakin geçtiğini vurguluyor.

Delege seçimleri tamamlanıyor

CHP’de 7 Eylül itibarıyla ilçe kongresi delege seçimleri tamamlanacak. 13 Eylül’den itibaren başlayacak ilçe kongreleri öncesinde, parti yönetimi olası gerginliklere karşı yakın takipte.

Kurmaylar, Atakum ve Tunceli’de yaşanan gerginliklere hızlı müdahalede bulunduklarını belirterek, “Gerilim olduğunu öğrendiğimiz yere hemen gidiyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Gruplaşmaya karşı hassasiyet

Parti yönetimi, özellikle ilçe kongrelerinde “Ekrem İmamoğlu”, “Özgür Özel” veya “Kemal Kılıçdaroğlu” üzerinden gruplaşmaya izin vermediklerini vurguluyor. Kurmaylar, “Genel başkanımızın ya da Ekrem Bey’in fotoğrafını kullanarak gruplaşma yapmaya çalışanlara hemen müdahale ediyoruz” diyor.

Katılım dikkat çekiyor

Parti kaynakları, bu kongre sürecinde geçmiş yıllara kıyasla üye katılımının arttığını belirtiyor. Kurmaylar, CHP’li isimlere yönelik yargı operasyonlarına rağmen katılımın yüksek olmasının “iktidar olma işareti” olduğunu ifade ediyor.