AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP'nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali için dava açtı. İptal talebiyle yürütmeyi durdurma davası başlatıldı.

AK Parti, Bayrampaşa seçiminin iptali için dava açtı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 21 Eylül’de gerçekleştirilen ve CHP’nin kazandığı Bayrampaşa Belediye Başkanvekili seçimlerinin iptali için hukuki süreç başlattı. AK Parti, Bayrampaşa Belediye Meclisi'nde yapılan başkanvekili seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerinin iradesinin hiçe sayıldığını savunarak, dava açtığını duyurdu.

“Halkın iradesini yok sayan anlayışa karşı hukuki süreç başlattık”

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen Başkan Vekilliği seçiminde, halkın seçtiği meclis üyelerimizin iradesini yok sayan ve gasp eden anlayışa karşı hukuki süreci başlattık. Milletimizin emaneti olan iradenin hiçe sayıldığı bu sürecin iptali için yürütmeyi durdurma talepli dava açtık. Kamuoyuna saygılarımızla.”

CHP kura ile kazanmıştı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanıp görevden alınmasının ardından, başkanvekili seçimi için kura çekimi yapılmıştı. Kurada CHP’nin adayı İbrahim Kahraman başkanvekili olarak seçildi. Kura, ilk dört turda çoğunluk sağlanamadığı için yapılmıştı.

Seçim öncesinde, CHP’li dört meclis üyesinin partilerinden istifa etmesi sonrası, CHP Bayrampaşa Belediye Meclisi’nde çoğunluğu kaybetti. 37 üyeli belediye meclisinde son istifalarla CHP'nin üye sayısı 18’e düşerken, AK Parti, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin sayısı ise 19’a yükseldi. Bu değişim, başkanvekili seçiminde de etkili oldu.