İstanbul’daki CHP kurultay iptali davaları, mahkemenin verdiği yetkisizlik kararıyla Ankara’ya devredildi. Karar, parti genel merkezinin Ankara’da olmasını gerekçe gösteriyor.

CHP kurultay davaları Ankara’ya Devredildi

İstanbul’da CHP’nin son üç kurultayının iptali için açılan davalarda mahkeme “yetkisizlik” kararı verdi. Parti genel merkezinin Ankara’da bulunması nedeniyle dosyalar, başkentteki asliye hukuk mahkemelerine devredildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı ile 21. ve 22. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davalar, İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin verdiği karar doğrultusunda Ankara’ya gönderildi. Mahkeme, davaların Ankara Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde görülmesi gerektiğine hükmetti. Böylece kurultay iptali davaları tek merkezde Ankara’da toplanmış oldu.

Süreç, eski İstanbul il delegesi Özlem Erkan’ın CHP’nin son üç kurultayının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açmasıyla başladı.

Erkan, daha önce İstanbul 38. İl Olağan Kongresi’nin iptali için de başvurmuş ve İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, il yönetimi hakkında tedbir kararı vermişti.

Yeni açılan davanın eski dosya ile birleştirilmesini talep eden Erkan’ın başvurusu reddedildi. İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi ise 22 Eylül tarihli kararıyla yetkisizlik kararı verdi. Kararın gerekçesi olarak, siyasi partilerin genel merkezlerinin Ankara’da bulunması ve tüzel kişilere yönelik davaların merkezlerinin bulunduğu yerdeki mahkemelerde açılması gerektiği gösterildi.

CHP’den ilk açıklama geldi

Halk TV’ye açıklama yapan CHP avukatı Çağlar Çağlayan, kararı hukuki sürecin normal bir adımı olarak değerlendirdi. Çağlayan, “Davanın kurultayla ilgili olması ve genel merkezin Ankara’da olması nedeniyle dosyanın Ankara’ya gönderilmesi normal bir gelişme. İşini rayına oturtan, meseleyi hukuka döndüren bir gelişme” ifadelerini kullandı.