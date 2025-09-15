CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin açılan davanın beşinci duruşması görüldü. Mahkeme, duruşmayı 24 Ekim Cuma gününe erteledi.

Duruşmada Lütfü Savaş’ın avukatı Halil Üregen, dava sonuçlanıncaya kadar görevdeki genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun tedbiren atanmasını talep etti. CHP’nin avukatlarından Çağlar Çağlayan ise, “Davada mahkemenin yargı yolu bakımından görevsiz olduğunu tekrar ifade ediyoruz” dedi.

Mahkeme, tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğini belirterek karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Duruşma 24 Ekim Cuma gününe ertelendi.

Dava sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Özel, CHP’nin Tandoğan mitinginden görüntülerle birlikte şair Adnan Yücel’in dizelerine yer verdi:

“Bir inancın yüceliğinde buldum seni

Bir kavganın güzelliğinde sevdim

Bin kez budadılar körpe dallarımızı

Bin kez kırdılar.

Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz.

Bin kez korkuya boğdular zamanı

Bin kez ölümlediler

Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.”