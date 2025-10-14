CHP’nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali istemiyle açılan davada mahkeme, duruşmanın yoğun ilgi nedeniyle daha geniş bir salonda yapılması talebinde bulundu.

CHP’nin kurultay davasında yeni gelişme

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te gerçekleştirilen 21. Olağanüstü Kurultayının iptali istemiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın görüldüğü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, 24 Ekim’de yapılacak duruşmanın daha geniş bir salonda gerçekleştirilmesi için Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığı’na talepte bulundu.

“Mahkeme salonu yetersiz” gerekçesiyle talep

Mahkeme tarafından gönderilen resmi yazıda, davanın taraflarının çok sayıda avukat ve basın mensubu tarafından takip edildiği, bu nedenle mevcut duruşma salonunun yetersiz kaldığı belirtildi.

Talep yazısında şu ifadelere yer verildi:

“Mahkememiz duruşma salonunun küçük ve yetersiz olması sebebiyle, Ankara Adliyesi 1 No’lu Ek Binada veya Ankara Merkez Adliyesi’nde geniş bir duruşma salonunun belirlenerek mahkememize bilgi verilmesi arz ve talep olunur.”

Önceki duruşmalarda da benzer şekilde yoğun katılımın yaşandığı, avukatların duruşma salonunun fiziki koşulları nedeniyle duruşmanın başka bir salonda yapılması talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Duruşma tarihi 24 Ekim

Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 24 Ekim saat 10.00’da yapılacağını açıkladı.

Duruşmanın yerinin, Adalet Komisyonu’nun değerlendirmesi sonucu netleşmesi bekleniyor.

Dava ne hakkında?

Dava, CHP’nin 2023 yılında düzenlenen 38. Olağan Kurultayı ile 2025 yılında yapılan 21. Olağanüstü Kurultayında alınan kararların ve yapılan seçimlerin iptali istemiyle açıldı.

Kurultaylarda delegelik, tüzük değişiklikleri ve parti içi seçim süreçleri ile ilgili çeşitli itirazlar gündeme gelmiş, bazı partililer kurultayların “usulsüz” olduğunu ileri sürmüştü.