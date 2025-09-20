Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) heyeti, 22’nci Olağanüstü Kurultay öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti. Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Anıtkabir Özel Defteri’ne milli irade ve hukuk vurgusu yapan bir mesaj yazdı.

Anıtkabir’de tören

CHP heyeti, Parti Sözcüsü Deniz Yücel başkanlığında Anıtkabir’e geldi. Tören, Aslanlı Yol’dan yürüyüşle başladı. Yücel, kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk’ün mozolesine bıraktı. Heyet, ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçti.

Yücel’den mesaj

Deniz Yücel, Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdığı mesajda, Cumhuriyet’in kuruluş değerlerine bağlılık vurgusu yaptı. Yücel, “Memleketin içinde bulunduğu zorlu koşullar, yaşanan milli irade gaspı ve hukuk dışı uygulamalar karşısında Cumhuriyet’in kuruluş değerlerinden bir milim dahi sapmadan yürüyüşümüzü sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yücel ayrıca, halkın adaletin tüm mekanizmalarının işlediği özgür bir Türkiye’ye kavuşacağı sözünü verdiklerini belirtti.

CHP kurultaya hazırlanıyor

CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül Pazar günü Ankara Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Kurultayda, kayıtlı 1300’ü aşkın delege, Genel Başkan’ın yanı sıra 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri için güven oylaması yapacak. Ardından yeni Genel Başkan, PM ve YDK üyeleri seçilecek.