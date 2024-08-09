Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Örgütü Gençlik Kolları, sosyal medya platformu Instagram’a getirilen yasakla ilgili Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. CHP Kuşadası Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem, yaptığı açıklamada, “BTK’nın bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar keyfi uygulamalardan birisidir” dedi.

BTK önünde basın açıklaması

Türkiye’de 2 Ağustos Cuma günü, BTK tarafından yapılan açıklamayla sosyal medya platformu olan instagram’a erişim engellendi. Aradan geçen sürede instagram kullanıma açılmayınca CHP Gençlik Kolları harekete geçerek ülke genelinde eş zamanlı olarak BTK yetkilileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı aldı. Kararın ardından CHP Kuşadası Gençlik Kolları da Kuşadası Adliye Sarayı önünde toplanarak önce bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve yöneticiler ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

"Özgürlük yok ediliyor"

CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem basın açıklamasında, AKP iktidarının özgürlükleri tamamen yok etmeye çalıştığını belirterek, “12 Mart ve 12 Eylül faşist cuntalarının müdahaleleri ile saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz, varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler, başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalışmakta, itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadırlar. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise bir halkın sesidir” dedi.

"Anayasamızı keyfi şekilde yok saydılar"

Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesinin de bu keyfi uygulamalardan birisi olduğunu ifade eden Eren Erdem açıklamasını şöyle sürdürdü: “AKP iktidarı, daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi, kontrol edemediği ve tahakkümü altına alamadığı bir alanı daha piyon olarak kullandığı bürokratları aracılığı ile kanuna aykırı şekilde engellemiştir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler, kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş, BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak ortak etmiştir."

"Bu suça göz yummayacağız"

Eren Erdem, "Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan, halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan, milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen, milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olma nedenimiz de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç duyurusunda bulunmaktır" diye konuştu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Erdem, "Bizler, AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarında görevini layığı ile yerine getirmek için emek veren, anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz. Bu uygulamaya karşı, cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz" diye ekledi.