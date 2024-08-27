CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Ağustos tarihleri arasında İzmir ve Manisa’da yoğun bir programa katılacak. Özel, programının ilk gününde, Dikili Belediyesi tarafından düzenlenen 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali’nin açılış törenine katılacak. Bugün saat 21:00’de gerçekleştirilecek bu törende, lider Özel'in bir konuşma yapması bekleniyor. Festival, bölge halkı için önemli bir kültürel etkinlik olarak öne çıkarken, Özgür Özel'in katılımıyla festivalin bu yılki açılışı ayrı bir anlam kazanacak.

CHP Genel Başkanı Özel’in programı, 29 Ağustos Perşembe günü Manisa’da düzenlenecek olan tarım mitingiyle devam edecek. Turgutlu’da saat 18:00’de başlayacak mitingde, CHP lideri Özel, tarım politikalarına dair önemli mesajlar verecek. Özellikle İzmir’den geniş bir katılım beklenirken, Manisa’daki bu etkinliğin, bölge çiftçilerinin sorunlarını gündeme taşıması ve parti politikalarının bu sorunlara çözüm önerilerini sunması amaçlanıyor.

Son durak: İzmir Enternasyonal Fuarı

Özgür Özel, 30 Ağustos Cuma günü İzmir Enternasyonal Fuarı’nın (İEF) 93. kez düzenlenecek olan açılış törenine katılacak. Saat 19:00’da başlayacak olan törenle açılacak olan fuar, 30 Ağustos - 9 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak. Fuarın, İzmir ekonomisine katkısının yanı sıra, ülke çapında geniş bir yankı uyandırması bekleniyor. CHP lideri Özel’in burada yapacağı konuşmanın ise, fuar açılışına ayrı bir ağırlık katması öngörülüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bu üç günlük yoğun programı, CHP'nin Ege Bölgesi'ndeki etkinliğini pekiştirmek ve halkla daha yakın temas kurmak adına büyük önem taşıyor.