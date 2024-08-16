CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağında oluşan kırık nedeniyle havalı yürüme botu kullanıyor ve TBMM Genel Kurulu'na da bu botla katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı oturuma katılmadı. Bununla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'n ayağının kırıldığını açıkladı. Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda AYM'nin Can Atalay kararının görüşüleceği olağanüstü toplantıya katılmak üzere Meclis'e geldi. Ayağındaki kırığın sabit kalması için takılan atel ile sendeleyerek yürüyen Özgür Özel, Genel Kurul salonuna geçti.

"Basit bir ev kazası"

Özel, sağlık durumunu soran muhabirlere, "Gördüğünüz gibi" yanıtını verirken; geçirdiği kazaya ilişkin, "Basit bir ev kazası, merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için yan basmışım. Tarak kemiklerimiz zedelendi. Ameliyatlık durumum yok. Maalesef Genel Kurul'a dün katılamadım. Bu oturumdan sonra tekrar doktora gideceğiz, bir film de burada çekilecek. Ondan sonra belli olacak. Herhalde 2-3 hafta sürer" dedi.

Özel, Meclis'te yaptığı açıklamada, basit bir ev kazası geçirdiğini belirtti. Merdivenin son iki basamağında kayarak düşmemek için ters bastığını ve bu nedenle ayağında kırık oluştuğunu ifade eden Özel, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Özel, tedavisinin yaklaşık 2-3 hafta daha süreceğini belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır durumla ilgili bir gün önce, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bugün burada olmayı çok istiyordu ama ayağında basit bir kırık oluştu. Yarından sonra büyük ihtimalle doktorların gözetiminde ortopedik bir yardımla yürüyebilecek. Burada olmayı çok istiyordu. Çünkü o da Filistin’in haklı mücadelesine sonuna kadar destek verdi. Buradan da bir kez daha iletiyoruz: Filistin halkının, Filistin devletinin bağımsızlığını ve işgalci İsrail’in bu tutumunu kınıyoruz. Bunları aslında kendisi söyleyecekti ama böyle bir kaza oldu. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sabah konuyu söyleyecektik ama toplantı önemli olduğu için toplantıdan sonra açıklamayı doğru buldum" açıklaması yapmıştı.