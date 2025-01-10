CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Körfez'i temizleme görevi bakanlıkta. Yapmıyor. İzmir'i kokutuyor, sonra hesabını Cemil Tugay'dan sormaya kalkıyor. Ben olsam yapmam. O da belediyenin bütçesinden milyarlar harcayıp Körfez'i temizliyor. Vallahi de billahi de İzmir'deki kokudan; kokuşmuş AK Parti zihniyeti mesuldür, başkası değil” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel İzmir programı kapsamında Konak Belediyesi tarafından kurulan Ayla Ökmen Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nin açılışına katıldı. Özel'e, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Genel Başkan Yardımcıları, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da eşlik etti.

“İzmir'i kokutuyor onun da hesabını Cemil Tugay'dan sormaya kalkıyor”

Belediyelerin SGK borçlarından bahseden ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yanında olduğunu belirten Özel, “Kendisi gemileri denetlemiyor, izin istedik vermiyor. Körfez'i temizleme görevi bakanlıkta; yapmıyor. İzmir'i kokutuyor, sonra gelip onun da hesabını Cemil Tugay'dan sormaya kalkıyor. O da ben olsam yapmam belediyenin bütçesinden milyarlar harcayıp körfezi temizliyor. Vallahi de billahi de İzmir'deki kokudan; kokuşmuş AK Parti zihniyeti mesuldür, başkası değil. Ama belediyenin parasıyla körfezi temizleyen biziz. Onun aç bıraktığı yoksul bıraktığı insanlara sosyal yardım yapan biziz, yakacak yardımı yapan biziz, çocuğunun beslenme çantasını dolduran biziz, öğrenciye çorbayı veren biziz, okul sütü projesini yapan biziz, hoş geldin bebek diyen biziz, ilacını, mamasını sağlayan biziz. Bunlar yapılınca, CHP'li belediyelerden altı aylık memnuniyet yüzde 58 çıkınca, 'aman bunları durdurun'. Buradan Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha uyarıyorum; sen 31 Mart'ta vatandaşın gönlünden düştün. Çok çalışırsın sen de kent lokantası, Hoş Geldin Bebek, Anne Kart, kreş, yurt yaparsın vatandaşın gönlüne girersin. Ama bu yaptığınla belediye arabasının tekerine çomak sokarak, arkadan gelip Cemil Tugay'a, CHP'li belediyelere çelme takarak, hasetlikle, 'ben yapamıyorum onlar da yapamasın' deyince düştüğün gönle giremezsin, vatandaşın gözünden düşersin. Gönlünden düşen gönüle girer ama vatandaşın gözünden düşen bir daha gözüne asla giremez” dedi.

Tugay: CHP'ye kırmızı beyaz bayrağın altında iktidar olmak yakışır

Eğitim alanında yaptıkları yardımları, çalışmaları anlatan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin anaokullarında yüzde 50 indirim yaptıklarını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bu yıl 20 kreş açmayı hedeflediklerini söyledi. CHP'li belediyeler olarak sosyal hizmetleri güçlü tutmaya çalıştıklarının altını çizen Tugay, “Yaptıklarımız bizim için görev. Aslında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafınca verilmiş bir talimat. Atatürk, “Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diyor. Bizler de kimsesizlerin kimsesi olmaya çalışıyoruz. Bu sürecin sonunda mutlaka bizi engellemeye çalışacaklar. Sandıkta kaybedenler, bizim hizmet etmemizi engelleyerek kendilerini güçlü, başarılı gibi göstermeye çalışacaklar. Önce partimizin onuruyla bu göreve geldik, halkımızın destekleriyle, güveniyle güçlendik ve her ne yapılırsa yapılsın buradan mutlaka başarıyla çıkacağız. İnanıyorum ki Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde önümüzdeki genel seçimde CHP'yi iktidar yapacağız. Böylesine özveriyle çalışan bir genel başkanın liderliğinde hepimize daha çok çalışmak düşer. O oyların hepsini birer birer çalışarak hizmetle toplamak düşer, CHP'ye kırmızı beyaz bayrağın altında iktidar olmak yakışır” diye konuştu.

Çınarlı Mutlu: Yerelde yazacağımız başarı hikayesi bizi iktidara taşıyacak

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Eğitim hayatına ilk adımını atan Konaklı çocukların, fırsat eşitliğinden yararlanmasını istedik. Özellikle kadınların sosyal ve iş hayatına atılmaları için, önünü açmak için 11. kreşimizi açıyoruz bugün. Yerelde yazacağımız başarı hikayesi, bizi iktidara taşıyacak. Buna çok inanıyoruz. Genel başkanımızın kadın belediye başkanlarına duyduğu güvene layık olmak için. Kadınların siyasetteki gücünü daha da pekiştirmek için hep birlikte el ele yan yana omuz omuza tüm gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

İsmet İnönü doğduğu evde anıldı

Açılışın ardından Özgür Özel ve beraberindeki heyet, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı, ilk başbakanı İsmet İnönü'yü Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümünde doğduğu evde andı. Anma törenine Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ile gazeteci Metin Toker'in kızı, CHP eski Milletvekili Gülsün Bilgehan, il ve ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar katıldı. “İsmet İnönü demek, Türkiye ve Türkiye Cumhuriyeti demektir” diyen CHP Lideri Özel, “CHP'yi bu seçimde 47 yıl sonra yerel seçimde birinci parti yaptık. Yapılacak ilk seçimlerde onların partisini iktidar yapmaya, onların partisinden birini de cumhurbaşkanı yapmaya söz veriyoruz” diye konuştu.