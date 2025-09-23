CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı kasım ayında yapılacak. PM’de yüzde 50’ye yakın değişim, MYK’da ise üye sayısının azaltılması planlanıyor.
Kurultay takvimi netleşti
CHP, siyasi gündemi uzun süre meşgul etmesi beklenen 39’uncu Olağan Kurultay için hazırlıklarını tamamlıyor.
İlçe kongrelerinin 5 Ekim’e kadar bitirilmesi planlanıyor. Ankara İl Kongresi 18 Ekim Cumartesi günü Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak.
Büyük kurultay ise kasım ayının ikinci haftasında toplanacak. Kurmaylar, il kongrelerini kurultay iptal davasının ertelendiği 24 Ekim’den önce tamamlamayı hedefliyor.
Üç gün sürecek kurultay programı
Parti kaynaklarına göre CHP’nin kurultayı üç gün sürecek:
1. gün: Parti Programı oylanacak.
2. gün: Genel başkanlık seçimi yapılacak.
3. gün: PM, YDK ve Bilim, Kültür ve Sanat Platformu seçimleri gerçekleşecek.
A Takımı’nda köklü değişim
Parti Meclisi’nde (PM) yüzde 50’ye yakın değişim bekleniyor. Kurultayın ardından belirlenecek Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) ise şu ihtimaller öne çıkıyor:
Gölge kabine sisteminin kaldırılması
Üye sayısının 14-15’e düşürülmesi
Bu adımların, parti yönetiminde daha hızlı karar alma ve sadeleşme amacıyla atıldığı belirtiliyor.