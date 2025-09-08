CHP lideri Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan polis müdahalesi ve kayyum kararına tepki gösterdi. “Asla baş eğmeyeceğiz” mesajı verdi.
Özgür Özel’den sert mesaj
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Başkanlığı’na yönelik polis müdahalesi ve kayyum uygulamalarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihi bir göndermeyle tepkisini dile getirdi.
“Hiçbir yol arkadaşımızı teslim etmeyiz”
Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Ben Kanapiçe’de asker Musa’yı İngilizlere vermeyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturuyorum!
Hiçbir yol arkadaşımızı kimseye teslim etmeyiz.
İcap ettiğinde bedel ödedik, ödüyoruz, ödeyeceğiz!
Ama asla baş eğmeyeceğiz!”
Özel’in bu sözleri, İstanbul İl Başkanlığı’ndaki polis müdahalesi ve kayyum kararına doğrudan tepki olarak değerlendirildi. CHP lideri, demokrasi ve parti bütünlüğü konusunda taviz verilmeyeceğini vurguladı.