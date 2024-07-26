CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son seçimlerden bu yana partiye her hafta 10 bin yeni üye kazandırdıklarını belirtti. Bu üyelerin büyük çoğunluğunu gençler oluşturuyor.

"CHP herhangi bir parti değil"

Bursa'da bir dizi program için bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yıldırım İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen üye katılım töreninde konuştu. Özel, partinin hızla büyüdüğünü ve önündeki engellerin kalktığını vurguladı. "Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir parti değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partidir. Bu parti herkesin baba evidir," dedi.

Gençler umutlarını CHP'de buluyor

Özel, 31 Mart seçimlerine kadar gençlerin büyük çoğunluğunun yurt dışına gitmeyi düşündüğünü ancak CHP sayesinde umutlarının yeşerdiğini söyledi. "Her hafta 10 bin üye kaydediyoruz, bunun 8 bini genç. Anketlerde de önde gidiyoruz," dedi. Temmuz anketlerine göre, CHP'nin en düşük 4.5 puan önde olduğunu belirtti.

47 yıl sonra Bursa'yı aldık

Yerel seçimlerde Bursa'yı kazandıklarını hatırlatan Özel, "47 yıl sonra Bursa'yı aldık. Şimdi Yıldırım'ı da alarak iktidar olacağız," diye konuştu. Özel, parti üyelerine birlik ve beraberlik çağrısı yaptı, "Bu dönemde kişisel beklentilere yer yok, hep birlikte yılmadan çalışmalıyız," dedi.