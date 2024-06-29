İstanbul'da düzenlenen 'Yurt Dışı Örgütlenme İkinci Yüzyıl Vizyonu Çalıştayı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'na vize ile giden tek ülke olduğunu vurguladı.

“Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılan ülkeler arasında Almanya'ya vize ile giden tek ülkedir. Bu tuhaf durumu tüm vatandaşlarımıza hatırlatmamız gerekiyor,” dedi.

CHP Genel Merkezi tarafından organize edilen çalıştay, 28 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında İPA Florya kampüsünde gerçekleşiyor. Çalıştayın ikinci gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla dikkat çekti.

CHP'den kendine dönüş çağrısı

Ekrem İmamoğlu, “CHP’nin dönüşüm yolculuğunda önce kendimizden başlamalıyız. Parti içi rekabet kardeşçe ve demokratik olmalı, tüm yüklerden arınmalıyız,” dedi. İmamoğlu, parti içi rekabetin yıpratıcı olmaması gerektiğini vurguladı.

Özel: Aşırı sağcıların yükselişi endişe verici

Özgür Özel, “Avrupa’da aşırı sağcıların yükselişi endişe verici. Almanya ve Fransa’da aşırı sağcılar yükselişte, bu Türkiye'deki vatandaşlarımız için büyük bir tehlike,” diyerek Avrupa'daki aşırı sağın yükselişine dikkat çekti.

Türkiye'nin gri liste sorunu

Özel, Türkiye'nin gri listeye girmesinin utanç verici olduğunu belirterek, “Gri listeye girmemiz övünülecek değil, utanılacak bir durum. Türkiye’nin gri listeden çıkması için yapılan düzenlemeler yetersiz,” dedi.

Türkiye'nin uluslararası imajı

Özel, “Türkiye’yi 23 yıldır yöneten iktidar, ülkemizi Eurovision’dan ve pek çok uluslararası temsiliyetten mahrum bıraktı. Avrupa Futbol Şampiyonası’na vize ile giden tek ülkeyiz,” diyerek, Türkiye'nin uluslararası alandaki imaj kaybına dikkat çekti.