CHP Lideri Özgür Özel, 8 Haziran Cumartesi günü İzmir'e gelerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret edecek ve partinin yerel seçimlerdeki başarılarını kutlayacak.

Özel'den İzmir'e Özel Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'ya gitmeden önce İzmir'e uğrayarak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret edecek. Bu ziyarette, 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarılardan dolayı başkanları ve parti örgütünü tebrik etmeyi planlıyor.

Tebrik ve Toplantılar

Taslak programa göre, Özel'in ziyaretin ardından Kültürpark’ta bulunan Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri ve ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştireceği belirtiliyor. Bu toplantıların basına kapalı olması bekleniyor. Özel, seçimlerde elde edilen başarılar sebebiyle parti teşkilatını tebrik edecek ve yerel yönetimlerin çalışmalarını değerlendirecek.

Seçim Başarılarının Kutlanması

Özgür Özel'in bu ziyareti, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde İzmir'de elde ettiği başarıların bir kutlaması niteliğinde olacak. Özel, partinin ilçe belediye başkanları ve örgütüyle bir araya gelerek, onların çalışmalarını takdir edecek ve gelecekteki projeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.