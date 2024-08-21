Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Dikili Belediyesi tarafından düzenlenecek 38. Dikili Kültür, Demokrasi ve Emek Festivali'ne katılacak. Festival, sanattan spora, çocuk etkinliklerinden konserlere kadar geniş bir etkinlik yelpazesi sunacak.

Festival programı

Festival, üç gün sürecek zengin bir programla kapılarını açacak. Açılış, dev kukla ve emoji gösterileri ile bando ekibinin yer alacağı Çocuk Korteji ile yapılacak. Festivalin resmi açılışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz birer konuşma yapacak. Açılışın ardından ünlü sanatçı Melek Mosso sahne alacak.

Sanat ve tiyatro etkinlikleri

Festivalin ikinci gününde, ünlü oyuncular Şevket Çoruh ve Gülay Karacaoğlu'nun başrol oynadığı "Bir Baba Hamlet" adlı tiyatro oyunu, Dikili 75. Yıl Parkı'nda sanatseverlerle buluşacak.

Zafer Bayramı coşkusuyla festivalin son günü

Festivalin final günü olan 30 Ağustos, Zafer Bayramı coşkusuyla kutlanacak. Dikili Belediyesi tarafından organize edilen Zafer Korteji, Bülent Ecevit Meydanı’ndan başlayıp 75. Yıl Parkı'nda sona erecek. Günün ilerleyen saatlerinde, alternatif rock grubu Pinhani'nin konseri ile festival sona erecek.