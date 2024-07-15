Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye, büyük bir direnişle karşılaştı. CHP lideri Özgür Özel, o geceyi ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na ulaşma çabalarını detaylarıyla anlattı.

15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi Türkiye için karanlık bir dönemin başlangıcı oldu. Tanklar sokaklarda, helikopterler semalarda dolaşırken millet ve güvenlik güçleri büyük bir direniş sergiledi.

Özgür Özel, yaptığı açıklamada o geceyi şu sözlerle anlattı: "Külliye'nin üzerinde helikopter, uçak uçuyor, yerlerde ateş görüntüleri var. Darbeler Meclis'i kapatır, bu yüzden 'Meclis'e gitmemiz lazım' dedim."

Özel, o gece Kemal Kılıçdaroğlu'nu sürekli aradığını belirtti. Ancak Kılıçdaroğlu'nun uçakta olduğu için ulaşamadığını ifade etti. Sonrasında ise Kılıçdaroğlu'nun darbeye karşı çıkma talimatı verdiği bilgisini paylaştı.

CHP lideri, Meclis'in açık tutulması gerektiğini vurgulayarak, darbe girişimine karşı direnişin sembolü oldu. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda Meclis'e gidildiğini ve darbeye karşı çıkıldığını aktardı.