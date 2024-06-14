CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "Buğday Mitingi"ne traktör kullanarak katıldı. Mitinge katılan çiftçiler, düşük hububat alım fiyatlarına karşı traktörlü konvoyla protesto düzenledi.

CHP, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hububat alım fiyatlarının düşük açıklanmasına tepki göstermek amacıyla "Buğday Mitingi" düzenledi. Mitinge katılan çiftçiler, traktörlü konvoyla alım fiyatlarının düşüklüğünü protesto etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoyun başındaki traktörü kullanarak miting alanına geldi. Özel'e kasket hediye eden çiftçiler, kendisine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mitingde konuşan pancar üreticisi, GDO'lu ürünlere karşı olduklarını ve şeker pancarı üretmek istediklerini belirtti. Üretici, "Buğdayımız para yapmıyor. Geçen sene 8 bin 250 liraydı, bu sene açıklanan fiyat 9 bin 250 lira. TMO'larda randevu alınamıyor, tüccarlar 7.5-8 lira bandında peşin parayla almaya çalışıyor. Mecbur vermek zorundayız, borcumuz var. Buğdayın bugünkü maliyeti 10 lira" dedi.

Özel, çiftçilerin sorunlarını dinledikten sonra yaptığı konuşmada, tarım sektöründeki sorunlara dikkat çekti ve çiftçilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı. Hububat alım fiyatlarının çiftçilerin maliyetlerini karşılayacak düzeyde olması gerektiğini belirtti.

Özel de şunları söyledi:

“Biz, bu fiyatları duyduğumuzda Rize’deydik. Rize’de çay üreticisine maliyetin 2 lira altında fiyat vermişlerdi. 19 lira maliyet, 17 lira çay fiyatı. Rize’de isyan vardı. Çay Mitingi yapıyorduk. Oradan Adana’ya gittik. İlk buğdaylar orada oluyor malum güneyde. Orada büyük bir isyan vardı. Hatta biz orada halk buluşması diye belediyeye gittik ama bir anda Buğday Mitingi'ne döndü. O sırada buraya fiyat geldiğinde ve yavaş yavaş artık burada buğday hasadı başlayacak. Buradaki büyük şikayeti, büyük isyanı duyduk. Geçen hafta yaptığımız bütün görüşmelerde, buğdaya tamam böyle bir fiyat verdiniz ama hiç olmazsa 4 lira destekleme vermeniz lazım, onu da hızlı ödemeniz lazım. TMO’nun bunu mutlaka yapması lazım. Ayrıca önceki dönemlerden silolarda buğday dolu, toprak altında buğday dolu. Bu bütün alışveriş rejimini bozuyor diye söyledik ama kimse oralı olmadı. Biz de bugün sizin sesinizi duyurmaya geldik. Aslında miting alanına doğru geçtik ama burayı kapattığınızı söylenince, ürünlerini yola döktüler, tepki göstermek için. Basını da buraya getirdik. Şimdi hep beraber miting alanına geçeceğiz. Ümit ediyorum tüm Türkiye’ye sesinizi duyuracağız. Hakkınızı almanız için mücadele edeceğiz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konvoyun başındaki traktörü kullanarak miting alanına geldi.