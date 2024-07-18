CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim Maratonu'nun açılışında yaptığı konuşmada, eğitim sisteminin sıkıntılarına dikkat çekerek özel sektörde çalışan öğretmenlerin düşük maaşlarla çalışmak zorunda kaldığını belirtti.

Özel, eğitim sisteminin politikalarına değindi

Özel, eğitim sisteminin sürekli değişen politikalar nedeniyle istikrarsız olduğunu vurguladı. Her gelen Milli Eğitim Bakanı'nın kendi reformlarını anlatıp, önceki bakanların çalışmalarını eleştirdiğini ifade etti. Bu durumun eğitimde bir yazboz tahtası yaratıldığını ve kalıcı çözümler üretilemediğini söyledi.

"Özel Sektörde çalışan öğretmenler asgari ücretle, hatta bazen daha düşük maaşlarla çalışmak zorunda kalıyor"

Özel sektörde çalışan öğretmenlerin asgari ücretle, hatta bazen daha düşük maaşlarla çalışmak zorunda kaldığını belirten Özel, 2014 yılına kadar özel sektörde çalışan öğretmenlerin kamu öğretmenlerinden düşük maaş alamayacağına dair bir kanun olduğunu hatırlattı. Ancak, bu kanunun AK Parti tarafından değiştirilmesiyle öğretmenlerin emeklerinin sömürüldüğünü ifade etti.

Özel, Reform Gerekliliği yapılması gerektiğine değindi

Özgür Özel, eğitimde kalıcı reformlar yapılması gerektiğini ve bu reformların mutabakatla, farklı görüşlerin uzlaşmasıyla gerçekleşebileceğini söyledi. Eğitimin politikalardan bağımsız, sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini vurguladı.