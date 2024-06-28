CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, gerekirse Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Halk TV'de konuşan Özel, "Gerekirse ben Esad'la görüşmeye gideceğim. Bunun zeminin araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var, günü geldiğinde açıklayacağız" dedi.

Erken Seçim İçin Erdoğan'a Açık Davet

Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına yönelik olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık davette bulundu. Özel, "Kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür" şeklinde konuştu. Erken seçim için AKP ve MHP'nin tek başına yeterli olmadığını, Meclis desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Meclis Desteği Gerekliliği

Özel, "Bu sistemde son adaylık ancak Meclis'in desteğiyle oluyorsa, Meclis'teki destekte bize de ihtiyaç varsa... Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar, yaparız deriz 2,5 yılda seçimi" ifadelerini kullandı.

Sığınmacı Krizinde Olumlu Gelişmeler

Türkiye'deki sığınmacı kriziyle ilgili olumlu gelişmeler olduğunu belirten Özel, "Günü geldiğinde açıklayacağız" diyerek, bu konuda da önemli adımlar atıldığını vurguladı.

NORMALLEŞME ÇIKIŞI

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Normalleşme süreci bitmez. Normalleşme bizim birinci parti olma sorumluluğuyla ortaya koyduğumuz özgüvenli ve inandığımız bir süreç. Normalleşmenin özeti şudur; normal demokrasilerde ne varsa onu talep etmek ve muhalefet olarak üstüne düşeni yapmaktır. Selamlaşmak, konuşmak, müzakere etmek. Normal demokrasilerde olanı talep etmek. Anayasaya tam uyum, kanunlara tam uyum, AİHM kararlarına tam uyum. Bunları talep etmek benim görevim. Ha bunları yapmıyorsa kendileri normalleşmiyorsa bırakalım onlar anormal kalsın. Vatandaş da normalle anormal arasında günü gelince tercihini yapar.

"GERİYE GİDEN HER GÜN, SEÇİMDEN KAÇTIĞI GÜNDÜR"

Erken seçim için 360 rey gerekiyor. AKP'nin evet diyemediği bir erken seçim yapılamıyor. O yüzden de teknik olarak mümkün değil. Ben hep söylüyorum; erken seçimi millet isterse kaçınılmaz olur diyorum. Tarih olarak da şunu söylüyorum. 5 yıl var iki seçim arasında bunun ortası çok kritik bir yer 2,5 yıl. Sayın Erdoğan eğer Meclis seçimleri yenileme kararı almazsa bir daha aday olamıyor. 2,5 yılda şöyle bir noktaya geleceğiz. Biz gel seçimleri yenileyelim deriz gelip aday olursa 2,5 yıl o koyar, 2,5 yıl biz koyarız ortaya. Tam ortasının öyle bir manası var. Kendine güveniyorsa bir kere daha gelir yarışırız. Yok güvenmiyorsa geriye giden her gün onun seçimden kaçtığı gündür.

Benim gördüğüm bu yani bu sistemde son adaylık ancak Meclis'in desteğiyle oluyorsa Meclis'teki destekte bize de ihtiyaç varsa... Seçimleri yenilemeye AKP ve MHP'nin de tek başına gücü yetmiyor. Hep birlikte karar alırsak olacak. Kaçmasınlar yaparız deriz 2,5 yılda seçimi.

"GEREKİRSE ESAD İLE İLK BEN GÖRÜŞEBİLİRİM"

Özel, sığınmacı konusuna ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben burada inisiyatif almaya hazırım. Suriye ve Türkiye arasındaki diyalog kanallarının açılması için gerekirse ben Esad'la görüşmeye gideceğim. Bunun zeminin araştırıyoruz. Olumlu gelişmeler var günü geldiğinde açıklayacağız. Zemin arayışı içerisindeyiz; üzerinde çalışıyoruz. Gidip sayın Esad'la görüşüp, Türkiye'yle bir masaya oturmasıyla ilgili net talebimizi iletip ana muhalefet sorumluluğunu yapacağız. Çünkü masaya oturmadan bu sorun çözülmeyecek. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının Suriye'ye dönmesi için şartlar neyse konuşulacak. Elbette bunun bir siyasi tarafı var. Esad'ın belli güvenceler vermesi gerekiyor. Bir takım teşvikler ortaya koyabiliriz. Türkiye'de doğmuş 1 milyon çocuk var, bu çocuklar için vize kolaylığı, jestler yapılabilir. Türkiye'de doğdukları için diğer Suriye vatandaşlarından ayıracak bir takım jestler yapılabilir. Bunları çalışıyoruz.

Esad'ın Türkiye'deki TSK varlığına ilişkin sözleri var, bunu diyalog kanalından çıkarıyor. Türkiye'deki Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmesi için şartlar neyse konuşulmalı. Türkiye'de doğmuş 1 milyon Suriyeli varsa ilerleyen yaşlarda Türkiye'ye gelmek için vize kolaylığı sağlanabilir. Gerekirse Esad ile ilk ben görüşebilirim. Ben sosyal demokrat olarak sığınmacılara gayriinsani davranılmasını doğru bulmam ama sığınmacı meselesinin çözülmeden bekletilmesini de doğru bulmam"

ASGARİ ÜCRETİ İÇİN RAKAM VERDİ

Asgari ücret tartışmalarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Özel, şu açıklamalarda bulundu:

"Vatandaşların taleplerini bizim bu konudaki önerilerimizi ve bu konuda makro çözüm önerisi götüreceğiz dedik. 4 tane talebi sıralayalım. Eğer bizi dinlerlerse en düşük emekli maaşını asgari ücret durumuna yükseltelim yani bugün için 17 bin lira. Asgari ücrete enflasyon zammı verelim yani bu 6 ayda bu enflasyonun erittiği yüzde 28'i en azından 17 bin liranın üstüne verelim ve asgari ücret en az 22.500 bence 25 bin lira olsun. Çay taban fiyatı 25 lira olması gerekiyor. Buğday taban fiyatının 15 bin lira olması gerekiyor. Çiftçinin de aldığı desteklemenin GSMH'dan yüzde 1'i olması gerekiyor bunu sağlayalım. Büyük bir kredi kartı çıkmazı içinde ülke kredi kartları faizlerini düşürelim faizden alınan yüzde 30 vergiyi sıfırlayalım. Bir kereye mahsus kredi kartı faizlerini silip ana parasını bölelim ki yeniden nefes alsınlar. Bunlar için kaynağa ihtiyaç var. Bunlar için makro öneride bulunuyoruz diyoruz ki gelin Türkiye'nin vergi sistemini baştan aşağı değiştirelim. Bugün Türkiye'de 100 lira vergi toplanıyor bu verginin 68 lirası dolaylı vergi. Yani fabrikatörle fabrika bekçisi elektriğe suya benzine aynı vergiyi veriyor. Yüzde 21 herkesin aldığı maaşlardan kesilen gelir vergisi yüzde 89 yapıyor. Yüzde 11 Türkiye'de para kazanan herkesin ticaretten sanayiden ödediği vergi."

ŞİMŞEK'İN MESAJINA İLK TEPKİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Başardık' paylaşımını değerlendiren Özel, "Gri liste çok utanç verici bir şey. Dilimizde tüy bitti en son dediğimiz noktaya geldiler. Mehmet Şimşek'e yine söyleyeyim; "Normali bu. Gri listede olmamız anormaldi. Normalleşirseniz gri listeden çıkarsınız. İnat ederseniz Türkiye'yi layık olmadığı yerlere götürürsünüz." dedi. (CUMHURİYET)