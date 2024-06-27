Daha önce "1.5 yıl sonra erken seçim olur" tahmininde bulunan Özel, iktidarın istemediği sürece teknik olarak erken seçimin mümkün olmadığını belirtti. Özel, "İstiyor muyum? Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim" ifadelerini kullanarak kişisel arzusunu dile getirdi.

Erdoğan'ın Açıklamalarına Yanıt

Özel, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Çabamız aslında muhalefeti normalleştirme çabasıdır" ifadesinde "yumuşama" yerine "normalleşme" kelimesini kullanmasına dikkat çekti. CHP lideri, "Dünden itibaren bu sürecin terminolojisinde bizim kullandığımız ifadeye döndü ve o da normalleşme demeye başladı. Şunu görmüş olmalılar, bu süreçte muhalefette yumuşama kimse beklemesin. Millet bu kadar zorluk içindeyken ne yumuşaması!" dedi.

MHP'ye Eleştiri

Özel, 31 Mart yerel seçimlerinde başka partilerin seçmenlerinden de oy aldıklarını vurgulayarak, "Müzakere milletin oylarına saygıdan dolayı o oy verdiği partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemek normalleşmenin ta kendisidir" şeklinde konuştu. Ayrıca, MHP'yi ve parti içindeki bazı odakları eleştirerek, "Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o iki kişiyle temsil eden bir odağı rahatsız etti. Dediler ki CHP ile yürüyün. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış için TBMM’de düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Özel’in açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Erken seçim sözlerine ilişkin açıklama

"Özel, erken seçim meselesinde CHP olarak istikrarlı bir şekilde aynı değerlendirmeyi yapıyoruz. Biz 31 Mart yerel seçimlerinde oy isterken seçmenden bunun bir yerel seçim olduğunu tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy istediğimizi söylemiştik. Seçim gecesinde de 47 yıllık büyük başarıyı gösterdiğimizde şunu söyledik, biz aldığımız desteğin de kredinin de farkındayız. Bu sonuçları sadece partimize mal ederek bir erken seçim çağrısı yapmayacağım, erken seçim ancak istersen halk ister demiştim. Bunu zaman zaman eleştiride bulunanlar da oldu. O günden bugüne yayımlanan tüm anketlerde CHP her ay farkı bir puan daha açarak birinci parti konumuzu muhafaza ediyor. Bu şartlarda erken seçimi halkın isteyip istemediğine bakmak lazım. Her ay bu talep biraz daha artıyor. Bu sesi her yerde duyuyoruz. Şu an itibariyle isteyenlerle istemeyenler arasında belirgin bir farklılık yok ama toplumun yarıya yakınının bir erken seçim talebi var. Erken seçim talebi yükseldikçe biz bu talebi seslendirmeye devam ederiz. Erken seçim yapılabilmesi için 360 milletvekilinin oyuna ihtiyaç var. Bugün için böyle bir sayı muhalefette yok zaten, iktidar istemeden teknik açıdan erken seçim mümkün değil. Ancak siyasi olarak da erken seçime direnebilmenin belli şartları var. Ekonomi bu kadar kötüye gidiyorken siz asgari ücrete zam yapmazsanız, 10 bin liralık emekli maaşı izah edilemez bir noktadayken siz bu ses kulak tıkarsanız, fındık üreticisinden çay üreticisine hepsini perişan ederseniz, esnafın faizlerini artırırsanız, para yok derken yandaş müteahhitlerinizin hâlâ vergi ödemedikleri ortaya çıkıyorsa, bıçak kemiğe dayanıp vatandaş erken seçim ister ve sizi gönderir.

"Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim"

"Bence 5 yıl tamamlanmaz, tam ortasında bir erken seçim olur, bugünden 1,5 yıl sonrası bir erken seçimi olası görüyorum. İstiyor muyum? Valla gelecek hafta olsun istiyorum erken seçim.

"Erdoğan’ın terminolojisi 'normalleşme'ye döndü; muhalefette 'yumuşama' kimse beklemesin!"

"Uzun süredir biz 'normalleşm' diyorduk Erdoğan 'yumuşama' diyordu. Dünden itibaren bu sürecin terminolojisinde bizim kullandığımız ifadeye döndü ve o da normalleşme demeye başladı. Şunu görmüş olmalılar, bu süreçte muhalefette yumuşama kimse beklemesin. Millet bu kadar zorluk içindeyken ne yumuşaması! Ama diyalog zemini, görüşmek konuşmak, herkes işini yapıyor. Benim işim mağdurun yoksulluk güvencesizin hakkını korumak. Onların kimlerin haklarını koruduğunu görüyoruz, izlemeye devam edeceğiz. Normalleşme kelimesini kabullenmelerini önemli bir dönemeç olarak görüyorum.

"Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum, normalleşemeye devam"

Kendileri yumuşayacaksa yumuşamasınlar normalleşsinler. Normal demokrasilerde iktidarlar AYM, AİHM, kararlarına, hukuka uyarlar. Bir de iktidar ortakları günün her aşamasında birilerini tehdit etmezler, bir cinayetin ortaya çıkmasının üzerine sis perdesi örtmeye çalışmazlar. Biz en sert muhalefete devam ediyoruz ama ortaya koyduğumuz normalleşme, diyalog, müzakere milletin oylarına saygıdan dolayı o oy verdiği partilerin genel başkanlarına hürmetsizlik etmemek normalleşmenin ta kendisidir. Millet normalleşmeden memnundur ama kimse bu şartlarda muhalefetten yumuşama beklemesin. Yumuşama kelimesinin terk edilmesinden fevkalade memnunum, normalleşemeye devam.

"Bizim 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz"

"Normalleşme en çok MHP’yi ve içindeki o iki kişiyle temsil eden bir odağı rahatsız etti. Normalleşme hukuka uymaksa onların hukuktan büyük kaygıları var. O odaklar MHP’yi belli bir yere çektiler ve iktidar ortaklarına rest çektirdiler. Dediler ki CHP ile yürüyün. Bizim bu 22 yılın sonunda AKP ile yürüyecek bir yolumuz olamaz. Dün Cumhurbaşkanı da şunu söyledi zaten; yani muhalefetle ittifak olmaz diyalog olur dedi. Ben de haftalardır bunu söylüyorum. Bir masa varsa etrafında oturunca bu masa ya ittifak masası olacak ya da devrilecek savaş çıkacak! Siyaset böyle bir yer değil. Bazen rakibinizle oturur müzakere edersiniz. Bunlar başka bir şeydir. İktidar istenileni yapacak enflasyonu düşürecek, yoksulları bu cendereden kurtaracak. Yapabiliyor mu? Görünen yapamıyor. Muhalefet bu toplum kesimlerinin sesi olacak, mitingler yapacak yollara sürecek sesini duyuracak. Anketlere bakarsanız muhalefet görevini yapıyor.

"Ben siyasette artık her şeyin normal ilerlemesi için üzerime düşen her şeyi yaparım"

"Ben siyasette artık her şeyin normal ilerlemesi için üzerime düşen her şeyi yaparım. Muhalefetle de her türlü diyalogu kurarım, bayramlarda yine bayramlaşırız, ihtiyaç olduğunda yine görüşürüz. Normali budur.

"MHP’nin çok arzuladığı o gerginlik siyasetini de bu ülke hak etmiyor, o oyunlara gelmeyiz"

"Bu şartları dayatan MHP’nin çok arzuladığı o gerginlik siyasetini de bu ülke hak etmiyor, o oyunlara gelmeyiz. İstedikleri kadar tehdit etsiler sakinliğimizi koruruz, diyeceğimizi söyleriz. Sözden bir kelime geri, durduğumuz yerden bir adım geri durmayız.

"Erdoğan’ın bazı kelimelerini MHP’ye mi diyor diye okumalı!"

"Sayın Erdoğan’ın bazı kelimelerini acaba bunu MHP’ye mi diyor diye bir okuyun.