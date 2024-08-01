CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamalarla emekli maaşlarının artırılması konusunda iktidara çarpıcı bir teklif sundu. Özel, emekli maaşlarının 17 bin 500 liraya çıkarılması durumunda CHP'li belediyelerin tüm borçlarını derhal kapatacağını belirtti.

Emekli maaşları ve SGK borçları

Özgür Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “Emekliye 17 bin 500 lira yapın, bizim bütün CHP’li belediyeler bütün borcumuzu derhal kapatacağız. Şimdi diyor ki bana ‘Özgür Bey, asgari ücret verin emekliye demiş, 100 milyar lira para lazım. Ödeyin SGK borçlarınızı da verelim.’ SGK’ya belediyelerin hepsinin borcu, SGK’ya olan bütün borcun yüzde 3’ü. Türkiye’deki bütün belediyeler SGK borcunun yüzde 3’üne sahipler. Yüzde 3’ü bizim belediyelerimizin borcu. Yüzde 97’si diğer borçlar. Bir ilan etsene, SGK’ya kimin borcu var, bir görelim.”

Borçların dağılımı ve çözüm önerileri

Başkan Özgür Özel, SGK borçlarının büyük kısmının diğer belediyelere ait olduğunu vurgulayarak, “Belediyeleri söylüyoruz. Bu borçların yüzde 35’i bizim borçlarımızın, zaten AKP’den devraldığımız borçlar. Bir yüzde 35’i de eskiden AKP’den devralıp üstüne faiz binmiş borçlar. Bir kısmı da AKP’li belediyelerin çok gerisinde olmakla birlikte bizim borcumuz. Zaten rakam ortada. 60 milyar lira bizim var, 35 milyar lira AKP’nin. Bütün büyük belediyeler bizde. Türkiye’nin ekonomisinin yüzde 80’ini temsil eden belediyeler bizde, borcun yarısı sizde. İki bizse, bir sizin. Bir kere hesabın burası yanlış. Belli ki kimin daha çok borcu olduğu ama toplam yüzde 3 borcu” diye aktardı.

Emeklilere destek çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın belediyelerin borçlarını ödemesi halinde SGK'nın emeklilere zam yapabileceği algısını eleştirdi. Özel, “SGK’ya bunu ödeseler, sanki SGK’yı bugün bu borçları ödenmezse, emeklilere zam yapacakmış gibi. Ben şunu söyleyeyim, emekliye 17 bin 500 lira yapın, bizim bütün CHP’li belediyeler bütün borcumuzu derhal kapatacağız. Yap emekliye 17 bin 500 lira. Yıllardır affet, sil ve böl kendi belediyelerine, belediyeleri CHP alınca, başla bu yola” ifadelerini kullandı.