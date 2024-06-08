CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, ilçe belediye başkanları ve Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile bir toplantı gerçekleştirdi. Basına kapalı olarak düzenlenen toplantıya milletvekilleri, il yönetim kurulu üyeleri, il disiplin kurulu üyeleri ve ilçe başkanları da katıldı.

Toplantı, Kültürpark’taki İzmir Büyükşehir Belediyesi Melis Salonu'nda gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanlarıyla bir ön toplantı da yapan Özel'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan da eşlik etti.