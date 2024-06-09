Renkli görüntülerin eşlik ettiği programda konuşan Özgür Özel, Başkan Tugay'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Özel, “Karşıyaka Belediyesi'nde çok başarılı bir başkandı. Doktor. Estetik cerrah. İzmir'in kent estetiğine çok ihtiyacı var. İzmir'e değen bu tecrübeli, bu yetenekli el, İzmir'i hak ettiği hizmetlerle tanıştıracak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bayraklı Kulalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen 12. Geleneksel Keşkek Günü'ne katıldı. Çiğli Sasalı Kent Ormanı'ndaki etkinliğe ayrıca CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Manisa CHP İl Başkanı İlksen Özalper, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile çok sayıda partili ve dernek üyesi katıldı.

Başkan Cemil Tugay için övgü dolu sözler



Türküler eşliğinde başlayan programda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de çok program yaptıklarını, İzmirlilerin kendilerini çok sevdiğini söyledi. Özgür Özel, “İzmirliler bizi çok seviyor, çok iyi ağırlıyor. İzmir'de Manisalılarla bir araya gelmek benim için en keyifli anlardan biri. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’dan da övgü dolu sözlerle bahsetti. Özel, şunları söyledi: “Cemil Başkan yabancımız değil. Karşıyaka Belediyesi'nde çok başarılı bir başkandı. Doktor. Estetik cerrah. İzmir'in kent estetiğine çok ihtiyacı var. İzmir'e değen bu tecrübeli, bu yetenekli el, İzmir'i hak ettiği hizmetlerle tanıştıracak. Kentin hak ettiği hizmetlerin en iyisini sunacak. İzmir'i bütün dünyanın tanıdığı bir sağlık, turizm, kültür kenti olarak geliştirecek. Turizmini canlandıracak. Çok iyi belediyecilik örneklerini verdiği Karşıyaka'yı nasıl çok iyi bir noktaya getirdiyse, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı başarıları tekrarlayacak. Çünkü Cemil Bey de bir Manisa Akhisarlı ile evli. O da bizim damadımız. Cemil Bey’in damadımız olduğunu unutmayın, gönlünüzden uzak bir yerde tutmayın.”

Başkan Tugay'dan birlik ve beraberlik vurgusu



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yaptığı konuşmada İzmir ve Manisa'yı hayatı boyunca hiç ayırmadığını söyledi. Başkan Tugay, “Manisa'nın damadı olarak, bir süre sonra yarı Manisalı oldum. Manisa benim Karşıyaka Belediye Başkanlığım döneminde bir genel başkan çıkardı. Bizlere armağan etti. Onun önderliğinde 31 Mart'ta hepimizi çok gururlandıran, milletimizi de umutlandıran bir seçim başarısı gösterdik. Genel başkanımızın önderliğinde Türkiye'de iktidarı hedefledik. İktidar için ihtiyacımız olan şey burada bize yaşattığınız birlik beraberlik ortamı. Alanda söylediğiniz güzel sözler beni mutlu etti. 'Biz sizden çok umutluyuz. Başaracağımıza inanıyoruz. Arkanızdayız' dediniz. O sözlerin her birisi bizim için rehber. Biz o hedefle yola çıktık. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel ülkede, CHP'nin iktidarını hep beraber yaşayacağımıza yürekten inanıyoruz. Bu inançla çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız” dedi.

Söz verdiler



Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da ilçede 7 gün 24 saat çalışarak, kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmayacaklarının mesajını verdi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ise “Bize verilen sorumlulukların farkındayız. Bizlere güvenen genel başkanımızı ve Bayraklımızı mahcup etmemek için durmadan çalışacağız. Bu görevi layıkıyla yapacağıma söz veriyorum” diye konuştu.

Bayraklı Kulalılar Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Veli Topal ise ilk kez bu etkinlikte CHP Genel Başkanını ağırladıklarını ve çok mutlu olduklarını belirti.

Keşkek dövdü



Konuşmaların ardından Dernek Başkanı Veli Topal, Özgür Özel'e portresini hediye etti. Özel de ilk kez gözlüksüz bir fotoğrafının basıldığını söyleyerek teşekkür etti. Ardından Özgür Özel ile Başkan Cemil Tugay, keşkek kazanının başına geçti. Birlikte keşkek dövdüler. Özel ve Tugay, dövülen keşkeklerin tadına da baktı.

Alanda Başkan Dr. Cemil Tugay, kendisi ile fotoğraf çekmek isteyen yurttaşları kırmadı. Çocuklarla da ilgilenen Başkan Tugay, vatandaşların sorunlarını dinledi.