CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, son beş yılda huzurevlerine yapılan başvurulardaki artışla ilgili olarak CİMER ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aldığı farklı yanıtları kamuoyuyla paylaştı. CİMER'e yapılan başvuruda huzurevlerine başvurulardaki artışın yüzde 41 olduğu belirtilmişken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yöneltilen soru önergesine verilen yanıtta bu oranın yüzde 156 olduğu ifade edilmiştir.

Başevirgen, bu çelişkili yanıtların toplumsal bir sorunun boyutunu gözler önüne serdiğini vurgulayarak, yaşlı bakım merkezlerine olan talebin artmasının altında ekonomik zorlukların ve yaşlı yoksulluğunun yattığını dile getirdi. Emekli maaşlarının yetersizliği ve genel ekonomik kriz ortamının, yaşlı vatandaşların huzurevlerine başvurmasında ana etkenler olduğunu belirtti.

Ayrıca Başevirgen, huzurevlerine yönelik artan talebin yaşlıların yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini gösterdiğini, ancak iktidarın bu konuda yeterli adımları atmaması durumunda yaşlıların huzursuz ve ekonomik zorluklar içinde yaşamaya mahkum edileceğini ifade etti. Bu durumu "vicdansızlık" olarak niteleyen Başevirgen, huzurevlerinin sayı ve kapasitelerinin artırılmasını ve yaşlı bakımının güçlendirilmesini talep etti.