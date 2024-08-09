Ağustos ayının sonuna doğru gerçekleşecek olan mitinge, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak. CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, "Belediye Başkanlarımızla birlikte düzenleyeceğimiz mitinge Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel de katılacak" açıklamasında bulundu.

CHP hazırlıkları hızlandırdı

CHP Manisa Milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, miting için Gölmarmara, Ahmetli ve Salihli belediyelerini ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Çiftçilerin sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayan partililer, mitinge ilişkin hazırlıklara hız verdi.

Manisa’daki bu etkinlik, tarım sektöründeki sorunları masaya yatırmak ve çiftçilerin taleplerini duyurmak için önemli bir fırsat sunacak.