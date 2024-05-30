Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Marmaris İlçe Kadın Kolları, değişimi tamamlamak ve güçlü bir kadro ile yola devam etmek için harekete geçti. Önümüzdeki hafta yapılacak olan CHP Marmaris Kadın Kolları Kongresi öncesi ilk başkan adayı olarak Sevgi Özer Çevik belirlendi. 31 Mart Yerel Seçimleri'nde büyük emek sarf ederek Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün seçimini sağlayan Çevik, değişimi ve yenilenmeyi temsil ediyor.

Marmaris İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve mevcut İlçe Kadın Kolu Başkanı Canan Kızıltuğ ile birlikte adaylığını açıklayan Çevik, yeni isimlerden oluşan aday yönetim kurulu üyelerini de kamuoyuna tanıttı. Çevik'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler arasında Neslihan Akbulut, Bilnur Aylı, Gülsüm Öztekin Avcı, Nermin Helvacıgül Ergün, Nilgün Esentepe gibi isimler bulunuyor.

Çevik, adaylık konuşmasında, CHP Marmaris'in 31 Mart Seçimleri'nde yaşanan değişime tepki vererek, kadınların toplumsal ve siyasi yaşamda daha aktif rol alması gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıştırmak yerine birleşerek çalışmanın önemine dikkat çeken Çevik, kadınların gücünü ve azmini arkalarına alarak partinin değerlerine sahip çıkacaklarını ve daha güçlü bir şekilde ilerleyeceklerine inandığını belirtti.