CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği son kurultay sonrası, Genel Merkez'de başlayan değişim rüzgarı, 20 yıl sonra Marmaris’te de yaşandı. İki adayın yarıştığı genel kurulda Sevgi Özer Çevik, CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde CHP Kadın Kolları genel kurulunda, ilçede yerel seçimleri ilk kazandığı 2004 yılından bugüne geçen 20 yıl sonrasında ilk kez, partili yerel yönetim ve örgüt yönetimi tercihi grup değil, AjansCANKA’nın koordinatörlüğünde çoğunluğu yeni isimlerden oluşan Sevgi Özer Çevik başkanlığındaki beyaz liste kongreyi kazanarak, yeni dönem yönetimi oluşturdu.

SOSYOLOG BAŞKAN ADAYI HELVACI YENİDEN BAŞLADI

CHP Marmaris Kadın Kolları yeni dönem başkanı seçilen Sevgi Özer Çevik’in en büyük sürprizi ise yönetim kurulu listesinde yer alan; 31 Mart seçimlerinde CHP’den Marmaris Belediye Başkan aday adayı olan Sosyolog Perrin Helvacı oldu.

Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapılan iki adaylı kongrede; toplam 300 oy kullanıldı. Favori gösterilen başkan adaylarından Zehra Turgut Güven’in listesi 135 oyda kalırken, Başkan seçilen Sevgi Özer Çevik’in listesi 160 oy aldı. Sandıktan 5 oy geçersiz çıktı.

Sevgi Özer Çevik başkanlığında oluşan CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu; Neslihan Akbulut, Perrin Helvacı, Bilnur Aylı, Nermin Helvacıgül Ergün, Nilgün Huriye Esentepe, Cevahir İnce, Yeter Okan, Nurcan Sarıçiçek, Neslihan Tunalı, Şeyda Karataş, Birgül Doğan, Gülsüm Öztekin Avcı, Nurhayat Ercan, Pervin Göreci, Handan Balabanoğlu, Meral Barlas Bulut, Tülay Kaya, Aynur Kahya, Gamze Dalkılıç, Nilgün Dündar‘dan oluştu.