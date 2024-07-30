Chp Menderes İlçe Başkanlığı'ndan Yeni Üyelere Rozet Töreni

CHP Menderes İlçe Başkanlığı, partiye yeni katılan üyeler için özel bir tören düzenledi. Menderes Belediyesi Amfi Tiyatro'da gerçekleşen etkinlikte, 100'ü aşkın yeni üye parti rozetlerini taktı. Törene, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Gizem İpin ve Neşe Bay ile parti örgütü katıldı.

Kadın kollarına yeni üyeler

Gecede konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, partinin ilçe kadın kollarının yoğun saha çalışmaları sonucunda yeni üyelerin partiye kazandırıldığını belirterek, "Partimizin ilçe kadın kolları tarafından gerçekleştirilen saha çalışmaları neticesinde Cumhuriyet Halk Partimize kazandırılan yeni üyelerimize aramıza hoş geldiniz diyorum. Başta kadın kollarımız olmak üzere tüm örgütümüze de yürekten teşekkür ediyorum. Her gün güçlenen örgütümüzle iktidara yürüyoruz. Zor zamanda bayrağı devraldık. Ve bu bayrağı hiç bırakmayacak, partimizi yerelde olduğu gibi genelde de iktidara taşıyacağız. Sen, ben yok, biz varız. Birlikte başaracağız" diye aktardı.

"İktidar olacağız"

CHP Menderes İlçe Başkanı Ersin Gür de konuşmasında, kadın kollarının özverili çalışmalarına teşekkür ederek, "Atatürk’ün izinde, onun koyduğu hedefe yürüyen Cumhuriyet’imizin mihenk taşı Cumhuriyet Halk Partimize yeni üyelerimizi kazandırmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Partimizin tekrardan şaha kalktığı, iktidara yürüdüğümüz bu günlerde yeni kardeşlerimizle birlikte aydınlık bir Türkiye yolunda omuz omuza mücadele verecek olmak gücümüze güç katacaktır. Yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarıyı büyüterek genel seçimlerde daha da yukarı çekeceğimize inancım tam. Yeni üyelerimizin katılımı ile birlikte artık başarılı çalışmalarımızı daha da kalabalık bir şekilde yürüteceğiz. Vatandaşımızın derdi ile dertlenecek, sevinçleri ile sevineceğiz. Cumhuriyet Halk Partimizin neferleri olarak milletimizi de arkamıza alarak iktidar hedefine ulaşacak ve aydınlık, mutlu, laik Türkiye’yi inşa edeceğiz" dedi.

"Sahada olmaya devam"

CHP Menderes İlçe Kadın Kolları Başkanı Nurdan Güner, kadın kollarının sahada aktif şekilde çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Tüm kadınlarımızla sahada aktif şekilde rol almaya devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var o da ilk seçimlerde partimizi iktidar yapmak. Bunun için de kadın kolları olarak çalışmalarımızla katkı sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Gizem İpin ise ilçe kadın kolları başta olmak üzere tüm örgüte teşekkür ederek, "Menderes örgütümüzde gördüğümüz bu güçlü birliktelik iktidar yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kadınlarımızın gücüyle yolculuğumuza devam edeceğiz. Tüm kadınlarımıza teşekkür ederim" dedi. Yapılan konuşmaların ardından partiye üye olanlara rozetleri takıldı.