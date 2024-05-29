Manisa Milletvekili ve Plan-Bütçe Komisyonu üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu hakkında konuştu. Bakırlıoğlu, kanun metninin içeriğinin, bir vakıf mı yoksa şirket mi olduğunun belirsiz olduğunu vurguladı.

Bakırlıoğlu: "Kanun metni şaibeli"

Bakırlıoğlu, konuşmasında, kanun metninde yer alan maddelerin, vakfın niteliği hakkında şüpheler uyandırdığını ifade etti. "Madde 3'e baktığımızda..." diyerek sözlerine başlayan Bakırlıoğlu, vakfın geniş yetkilerine dikkat çekti. "Maşallah, maşallah, maşallah" diyerek ifade ettiği şaşkınlıkla, vakfın geniş kapsamlı faaliyetlerini eleştirdi.

Bakırlıoğlu, kanunun amaç bölümündeki hedefleri sorguladı. Gelir kaynaklarını eleştirerek, bağışlar, yardımlar ve ticari faaliyetler aracılığıyla elde edilen gelirlerin, vakfın faaliyetlerini finanse etmek için kullanılacağını belirtti.

"Hükütmet denetimden kaçmak için vakıfları kullanıyor"

Bakırlıoğlu, vakfa tanınan vergi muafiyetini ve kamu kaynaklarının kullanımını sorguladı. "Vakfa yapılan bağışlar, gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşülecek" diyerek, kamu kaynaklarının ciddi bir şekilde aktarılacağını ifade etti.

Milletvekili, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleriyle vakfın ayrıcalıklarını karşılaştırdı. Özellikle araç kiralama konusundaki kısıtlamaları vurgulayarak, vakfın bu kısıtlamalardan muaf olduğunu dile getirdi.

Bakırlıoğlu, yeni kurulan vakfın kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanacağını savundu. Hükümetin, kamu kaynaklarının denetiminden kaçmak için bu tür vakıfları kullandığını öne sürdü.

Bakırlıoğlu: "Mükerrer yapıya dikkat çekiyoruz"

Milletvekili, benzer vakıfların artması durumunda, kamu kaynaklarının etkin kullanımının zorlaşacağı uyarısında bulundu. Hükümetin, kamu kaynaklarını denetimsiz bir şekilde kullanmasına karşı olduklarını belirtti.

Vakıfların geçmişi ve günümüzdeki durum

Bakırlıoğlu, Türkiye'deki kamu vakıflarının tarihçesine ve günümüzdeki artan sayısına dikkat çekti. Hükümetin, kamu kaynaklarını kişisel çıkarlar için kullandığını iddia etti.

Milletvekili, hükümetin kamu kaynaklarını etkin ve şeffaf bir şekilde kullanması gerektiğini savundu. Vakıfların, bu amaca hizmet etmediğini ve kamu kaynaklarını denetimsiz bir şekilde kullandığını ifade etti.