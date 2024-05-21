Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Köyü'nde yurttaşlar, nikel madenine karşı başlattıkları mücadelede CHP Manisa Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'ndan destek aldı. Bakırlıoğlu, bugün saat 18.00'de gerçekleşen eyleme katılarak maden şirketlerine karşı durduklarını belirtti.

Sülfürik asit tehlikesi: Her gün 50 tanker dolusu geliyor

2007 yılından bu yana bölgede nikel madenciliğinin yapıldığını ifade eden Bakırlıoğlu, aynı sahaya itirazlara rağmen nikel zenginleştirme tesisi kurulduğunu ve her gün 50 tanker dolusu sülfürik asit işletmeye geldiğini açıkladı. Bu durumun çevreye zarar verdiğini ve bölge halkının içme suyu sıkıntısı yaşadığını belirtti.

Ormanların kıyımı ve köylülerin isyanı

Kalemoğlu Köyü'ndeki köylülerin su içememe noktasına geldiğini dile getiren Bakırlıoğlu, madenin genişletilmesi durumuyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Ormanlık alanda yapılmak istenen sondaj çalışmalarının su kaynaklarını tehdit ettiğini vurguladı. Köylülerin bu duruma isyan ettiğini ve ormansız kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını belirtti.

Doğa için mücadele: "Paralarına güveniyorlar, bize doğa lazım"

Köylülerin doğayı korumak adına verdikleri mücadeleye dikkat çeken Bakırlıoğlu, "Bu köyde doğduk, büyüdük ve yaşıyoruz. Doğamızı kaybetmek istemiyoruz, madenci kalksın gitsin. Biz köyümüzde oturacağız. Paralarına güveniyorlar. Bize para lazım değil, doğa lazım" şeklinde konuştu. Eylemde "Kocamurt'u vermeyeceğiz, Ormanda Talana Hayır" pankartları açıldı.