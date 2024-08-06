CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizdeki ekonomik kriz ile birlikte zengin ve fakir arasındaki uçurumun giderek genişlediğini vurguladı. Gürer, “Ekonominin bozuk olduğunu söylediğimizde sokakta otomobiller ve lüks tüketimler öne çıkarılıyor. Ancak ülkede derinleşen yoksulluk göz ardı ediliyor. Emeklilerin, sabit ve dar gelirlilerin, asgari ücretlilerin yaşam koşulları daraldı ve tüketim alışkanlıkları değişti. Çarşı ve pazarlarda hesap yaparak alışveriş yapılır hale gelindi. Kredi kartı ile ay sonunu getirmeye çalışan geniş bir yoksul kesim var” dedi.

Kredi ve borçlanma artışı sorunu büyütüyor

Gürer, vatandaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının artışına dikkat çekti. 19-26 Temmuz haftasında bu borçların 52,7 milyar lira artarak 3,34 trilyon liraya yükseldiğini belirten Gürer, “BDDK verilerine göre, bu yılın ilk yarısında vatandaşlar toplam 377,8 milyar lira faiz ödemesi yaptı. Bu borçlanma, çaresizliğin bir işareti olarak görülmelidir” diye konuştu.

Zengin kesim ve iktidar ayrımı

CHP’li vekil, ekonomik krizden faydalanan bir kesimin olduğunu ve bu kesimin yoksullaşmadan etkilenmediğini belirtti. Gürer, “Banka mevduatlarının yüzde 75,5’i milyonlarca lira varlığı olan kişilere ait. Yüksek faizler, parası olanlar için ek gelir kapısı oldu. Zenginler ve düşük gelirli vatandaşlar arasındaki uçurum her geçen gün artıyor” dedi.

Gürer, bankalardaki TL ve döviz mevduatlarının ilk altı ayda 1 trilyon 441 milyar lira artarak 15 trilyon 226 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Ayrıca, hisse senedi hesaplarının büyük kısmının milyonerlerin elinde olduğunu ve yerli yatırımcıların hisse senetlerinin değerinin 3 trilyon 660 milyar lira olduğunu vurguladı.

Sosyal adaletsizlik ve emekli sorunları

Gürer, 25 milyon SGK’lıdan asgari ücretle çalışanlar ve en düşük maaşı 12.500 TL olan emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşamak zorunda kaldığını belirtti. “Azınlık olan zenginleri koruyan siyasi iktidar, vergide adalet sağlamıyor ve emeğin karşılığı olan ücreti vermiyor” diyen Gürer, çiftçilerin de düşük alım fiyatları nedeniyle mağdur olduğunu ekledi.

Derinleşen yoksulluk ve siyasi yönetim

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bir avuç zengin sürekli kazanç sağlıyor, zengin daha zengin olurken fakir daha fakir hale geliyor. İktidar, planlama ve sorumluluktan uzak bir yönetim tarzıyla yoksulluğu derinleştiriyor. Ailelerde herkes çalışarak evde tencerenin kaynamasını sağlamaya çalışıyor” diyerek sözlerini tamamladı.