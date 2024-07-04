CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 10 Ekim Gar Katliamı ve Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenleri anarak, yargı kararlarını eleştirdi. Nalbantoğlu, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini belirterek, ekonomik, siyasi, kültürel ve demografik koşulların barış ve huzur içinde yaşamayı zorlaştırdığını ifade etti.

Kutuplaşma politikası

Geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkarılmadığını vurgulayan Nalbantoğlu, kutuplaştırma politikasının toplumsal bir tehdide dönüştüğünü belirtti. 10 Ekim Gar Katliamı ve Sivas Katliamı'nın adaletin sağlanamadığı acı örnekler olduğunu dile getiren Nalbantoğlu, mahkeme süreçlerinin adalete olan güveni sarstığını ve vicdanları yaraladığını belirtti.

İnsanlık suçu iddiası

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun insanlığa karşı suçları açıkça tanımladığını hatırlatan Nalbantoğlu, "Tasarlayarak, planlayarak 104 kişinin öldürülmesi, yüzlerce kişinin yaralanması insanlık suçu değil de nedir?" diye sordu ve kararın hukuki, ahlaki ve vicdani olarak kabul edilemez olduğunu belirtti.

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, "Sivas'ta, Gezi'de, Gazi'de, Reyhanlı'da, Suruç'ta ve Ankara Garı'nda yaşanan katliamların sorumluları açığa çıkarılmadığı sürece bu yangın sönmeyecek. Bir arada ve kardeşçe yaşamamızı hedef alanlara karşı mücadelemiz sürecek. Aydınlığı savunmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.