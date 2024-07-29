TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, sahipsiz hayvanlar için sunulan kanun teklifinin uygulanabilirliğini sorgulayarak, teklifi geri çekme çağrısında bulundu. Suiçmez, teklifte yerel yönetimlere getirilen yükümlülüklerin, mevcut bütçe ve personel yetersizlikleri göz önüne alındığında, yerine getirilmesinin mümkün olmadığını savundu.

"Teklif, Yeni Sorunlar Yaratacak"

Sibel Suiçmez, teklifi eleştirirken, "Bu yasa teklifi, sadece yerel yönetimlerin omuzlarına büyük bir yük bindirmekle kalmayacak, aynı zamanda mevcut kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını da engelleyecektir. Yerel yönetimlerin bu kadar kısa sürede sözde 4 milyon hayvan için hayvan bakımevleri inşa etmek ve işletmek gibi büyük bir sorumluluğun altına sokulması, mevcut bütçe kısıtları ve personel yetersizlikleri göz önüne alındığında hiç de gerçekçi bir yaklaşım değildir." dedi.

"Hayvan Bakımında Ciddi Sıkıntılar Yaşanacak"

Suiçmez, bütçe yetersizliği nedeniyle hayvanların bakımı, sağlık hizmetleri ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanacağını belirtti. Ayrıca, hayvan bakımevleri için yeterli ve eğitimli personelin bulunmaması durumunda, bu merkezlerin hayvanlar için zorlayıcı koşullar yaratabileceğini vurguladı.

"Hayvanları Öldürmek Çözüm Değil"

Kanun teklifinin hayvan popülasyonu sorununu çözmek yerine yeni sorunlar yaratacağını ifade eden Suiçmez, "Bu kanlı yasayı Meclisten çıkararak Meclisi kana bulamayın. Hayvan popülasyonu sorununu kabul ediyoruz ve sokakların hem insanlar hem de hayvanlar için güvenli olmasını istiyoruz ancak çözümün hayvanları öldürmekle olmadığını, kısırlaştırma, aşılatma kampanyalarıyla hayvan popülasyonunun en kısa zamanda azaltılacağını söylüyoruz. Bu yasa teklifi, ölü doğmuş bir tekliftir. Uygulanması mümkün değildir ve hiçbir şeye de çözüm getirmeyecektir." dedi.

"Birlikte Çözüm Üretelim"

Suiçmez, kanun teklifinin geri çekilerek daha nitelikli ve kapsamlı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti. "Hala geç değil gelin, bu yasa teklifini geri çekin. Birlikte çalışalım, nitelikli çözüm üreten, insanların ve hayvanların sokakta güvenli bir şekilde yaşayabileceği bir Türkiye'yi birlikte yaratalım. Hayvanları öldürerek değil yakalayarak, kısırlaştırarak, aşılatarak ve doğal ortamlarına geri döndürerek sorunları çözelim." şeklinde konuştu.