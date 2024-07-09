Chp Muğla Kadın Kolları İl Kongresi Yeni Liderini Seçti

CHP Muğla Kadın Kolları İl Kongresi'nde Sema Gençoğlu, diğer adaylar Gülin Yerli ve Meltem Bulut'u geride bırakarak yeni başkan olarak seçildi.

Kongreye yoğun ilgi ve katılım

Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Kadın Kolları İl Kongresi, dün merkez ilçe Menteşe’de Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi salonunda gerçekleşti. Kongrede; Sema Gençoğlu, Gülin Yerli ve Meltem Bulut’un listeleri yarıştı. 331 delegeden 295’inin oy kullandığı kongrede, Sema Gençoğlu 125, Meltem Bulut 98 ve Gülin Yerli 67 oy aldı. 5 oy ise geçersiz sayıldı.

Üst düzey katılım ve destek

Kongreye, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal katıldı. Kongre sırasında bodrum kattaki salonun klimalarının arıza yapması nedeniyle aşırı sıcak sorunuyla karşılaşan katılımcılar, çözüm olarak getirilen vantilatörlerin yeterli olmaması üzerine oylama, zemin kattaki nikah salonunda yapıldı.

Yeni yönetim kadrosu

Sema Gençoğlu başkanlığında seçilen CHP Muğla İl Kadın Kolları yönetiminde; Derya Aycan, Sezin Alper, Duygu Çakmak Bişen, Seda Çağlar, Hülya Elmas, Handan Eşelioğlu, Berna Evkuran, Tuğçe Güçlü, Aysu Güzel, Nilgün Kahraman, Bennur Serap Saltuk, Şenay Tımbıl, Sunay Tokat, Gözde Yavuz, Seda Duygulu Yaman ve Günay Yıldırım yer alıyor.

“Kadınların gücünü artıracağız”

Yeni dönem başkanı Sema Gençoğlu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, "Kadınların siyasi arenada daha güçlü bir ses olması için var gücümüzle çalışacağız. Birlik ve dayanışma ile Muğla'da kadın hareketini daha ileriye taşıyacağız" dedi. Gençoğlu, diğer adaylara ve katılımcılara teşekkür ederek, tüm kadınları kucaklayacak bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini belirtti.

CHP Muğla Kadın Kolları İl Kongresi, kadınların siyasetteki rolünün ve öneminin altını çizerek, kadın hareketine yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor. Yeni yönetim, kadın hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların karar alma süreçlerindeki etkinliğini artırmayı hedefliyor.