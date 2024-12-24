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Heyetin bugün patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacağı ve yetkililerden bilgi alacağı belirtildi.

Özel, patlamayla ilgili görevlendirilen heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Başkanlığındaki heyette; CHP Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Gölge Bakan, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un yer aldığını açıkladı.

Genel Başkanı Özgür Özel, patlamaya ilişkin bölgede incelemelerde bulunmak üzere heyet görevlendirildiğini de duyurdu.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi öldü, beş kişi yaralandı.

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