CHP, Balıkesir'in Karesi ilçesinde faaliyet gösteren ZSR patlayıcı üretim tesisinde meydana gelen patlamaya ilişkin heyet görevlendirdi.
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 kişi öldü, beş kişi yaralandı.
Genel Başkanı Özgür Özel, patlamaya ilişkin bölgede incelemelerde bulunmak üzere heyet görevlendirildiğini de duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, hayatını kaybeden 12 kişiye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Özel, patlamayla ilgili görevlendirilen heyette CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin Başkanlığındaki heyette; CHP Millî Savunma Bakanlığından Sorumlu Gölge Bakan, emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un yer aldığını açıkladı.
Heyetin bugün patlamanın gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunacağı ve yetkililerden bilgi alacağı belirtildi.