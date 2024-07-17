CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Saat 16.30'da başlayan toplantıda, birçok önemli konu masaya yatırılıyor.

Eğitim politikaları ve Kıbrıs ziyareti ana başlıklar arasında

Toplantıda, perşembe günü yapılacak eğitim politikalarına yönelik 24 saatlik basın açıklamasının detayları ve cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları ele alınıyor.

Şam ziyareti ve tüzük kurultayı hazırlıkları planlanacak

Ay içerisinde planlanan Şam ziyareti ve eylül ayında gerçekleştirilecek tüzük kurultayı hazırlıkları da toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Emekli ve memur maaşları gündemde

Emekli ve memur maaşları, asgari ücret ve dış politikadaki gelişmeler de MYK'nın gündeminde bulunuyor. Bu konularla ilgili kapsamlı değerlendirmeler yapılması bekleniyor.

Tanju Özcan-Kılıçdaroğlu tartışması

Toplantıda, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemleriyle ilgili tartışmaların da gündeme gelebileceği belirtiliyor.