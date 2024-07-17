CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kınama cezasıyla cezalandırmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etme kararı aldı.

MYK toplantısı ve alınan karar

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün toplandı. Parti genel merkezinde saat 16.30'da başlayan toplantıda, eğitim politikalarına yönelik 24 saatlik basın açıklaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapılacak ziyaret, Şam'a planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmeler ele alındı.

Tanju Özcan'ın disipline sevki

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın geçtiğimiz hafta CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyadaki eleştirileri oldu. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özcan’ın bu eleştirilerinin sınırı aştığını ve yakışıksız olduğunu belirtti. Bu ifadelerin partinin yetkili kurullarında değerlendirileceği ve bir karar verileceği daha önce açıklanmıştı.

Deniz Yücel, "Bugün MYK toplantımızda Tanju Özcan'ın, tüzüğümüzün 68/3-C maddesi uyarınca 'kınama' cezası ile cezalandırılmak üzere Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine oy birliği ile karar verilmiştir," dedi.

Parti kaynaklarından detaylar

Toplantıda ayrıca perşembe günü düzenlenecek eğitim politikalarına yönelik basın açıklaması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılacak ziyaretin hazırlıkları konuşuldu. Ayrıca, ay içerisinde Şam’a yapılması planlanan ziyaret, eylül ayındaki tüzük kurultayı hazırlıkları, etkinlik takvimi, emekli ve memur aylıkları ile asgari ücret ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirildi.