CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile Aydın’da artan simit fiyatlarına dikkat çekti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaptığı "çay-simit" hesabını güncelleyerek iktidara eleştirilerde bulundu. İlçe başkanlığı, ekonomik sıkıntıların vatandaşı derinden etkilediğini vurgulayarak, yetkililere “Vatandaş nasıl geçinecek?” sorusunu yöneltti.

"Çay-Simit Hesabı güncellendi"

Paylaşılan videoda, Nazilli’de de simit fiyatlarına yapılan zamla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte halkla paylaştığı çay-simit hesabının artık geçerliliğini yitirdiği öne sürüldü.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zamanında her yerde çay-simit hesabı yaparak halka seslenenler, bugün sus pus oldular. Çay-simit hesabı ortada. Cumhurbaşkanının hesabı ile iktidar yetkililerine soruyoruz; vatandaş nasıl geçinecek?”

"Ekonomik durum vatandaşı zorluyor"

CHP’li yetkililer, sürekli artan gıda ve temel tüketim maddelerinin fiyatlarının halkın alım gücünü zorladığını belirterek, simit fiyatlarındaki artışı bir simge olarak kullandı. Yaptıkları güncellemeye göre, bir simit ve çayın toplam maliyetinin günümüzde çok daha yüksek olduğunu ifade eden parti yetkilileri, vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandığına dikkat çekti.

"Çay-Simit Hesabı" nedir?

Çay-simit hesabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişte yaptığı bir konuşmada, simit ve çay fiyatlarını baz alarak halkın geçim durumunu değerlendirdiği hesaplamaya verilen isim. Erdoğan, bu hesaplamayı kullanarak düşük gelirli kesimin de yaşamını idame ettirebileceğini öne sürmüştü.