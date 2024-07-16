Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in değişim kurultayında söz verdiği "Adayların ön seçim ile belirlenmesi" vaadi doğrultusunda yeni bir tüzük çalışması yürütülüyor.

Kadın ve genç kotaların artırılması planlanıyor

Parti Genel Merkezi, ön seçim yanında dönem sınırlaması taleplerini de değerlendirerek, yerel seçim sonrası eski milletvekilleri, parti yöneticileri ve Parti Meclisi üyeleri ile görüşerek yaklaşık 7 bin değişiklik talebi topladı. Yeni tüzük ile milletvekili adaylığında kadın ve genç kotalarının artırılması planlanıyor.

Tüzük çalışmaları eylül ayında başlayacak

Önerilen değişiklikler arasında Genel Başkanın kotasının yüzde 15'ten yüzde 5'e düşürülmesi ve deneyimli milletvekili kotası getirilmesi de bulunuyor. Ayrıca, önseçimde oy kullanacak üyelerin bir kadın adaya ve bir sivil toplum ya da sendika kökenli adaya oy verme zorunluluğu getirilmesi isteniyor.

Cumhurbaşkanı adayının geniş katılımla belirlenmesi hedeflenirken, anketler ve parti kurullarının ortak karar alması planlanıyor. Cumhurbaşkanı adayları, milletvekillerinin imzasıyla veya 100 bin imza toplayarak aday olabilecek. Tüzük çalışmaları eylül ayında Sivas'ta başlayacak ve Ankara'da devam ederek en az 2 gün sürecek bir kurultay ile sonuçlanacak.