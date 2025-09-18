CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emekli Albay Orkun Özeller’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi. Emir, demokratik toplumlarda eleştiri ve endişe hakkının korunması gerektiğini vurguladı.

Emir'den tutuklamaya sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Emir, Özeller'in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştirdiği için tutuklanmasını, demokratik toplumlar için tehlikeli bir gelişme olarak değerlendirdi.

"Eleştiriler duyan, anlayan ve ciddiye alan bir toplum olmalıyız"

Murat Emir, açıklamasında, "Emekli Albay Orkun Özeller’in tutuklanması, eleştiri ve endişe hakkının demokratik bir toplumda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi," dedi. Emir, insanların endişelerini dile getirmelerinin, demokrasinin temel ilkelerinden biri olduğunu belirtti. Ayrıca, sert üsluplu eleştirilerin bile dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Emir, "Bu eleştirilerin temelindeki endişelerin duyulması, anlaşılması ve ciddi biçimde ele alınması gereklidir," dedi.

Demokrasinin tehlikede olduğu uyarısı

Emir, "Her eleştirinin ölüm tehdidi ve tutuklama kararları ile sonuçlandığı bir ortamda mutlak sessizlik arzusu vardır. Mutlak sessizlik ise toplumun ve demokrasinin en büyük düşmanıdır," diyerek, demokrasinin sağlıklı işlemesi için özgür düşünce ve eleştiri ortamının korunması gerektiğine dikkat çekti.