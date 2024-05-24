CHP PM toplantısının 27 Mayıs Pazartesi günü yapılacağı açıklandı. Bu toplantıda, yerel seçimlerin değerlendirilmesi ve CHP'nin belediyecilik anlayışına ilişkin konular masaya yatırılacak.

MYK Toplantısı Büyük Emekli Mitingi Sonrasında

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ise 26 Mayıs Pazar günü ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında yapılacak. Bu toplantıda, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, Ankara'da gerçekleşecek mitingin ardından MYK üyeleri bir araya gelecek.

Samsun'da Önceki MYK Toplantısı

CHP, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir önceki MYK toplantısını Samsun'da gerçekleştirmişti. Ancak bu sefer MYK toplantısı, Ankara'da gerçekleşecek ve ''Büyük Emekli Mitingi'' sonrasında düzenlenecek.