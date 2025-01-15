CHP Genel Merkezi’nde saat 13.45'te basına kapalı olarak başlayan toplantıda, Genel Başkan Özgür Özel’in sunumuyla önemli başlıklar gündeme taşındı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınması toplantının ana gündem maddelerinden biri oldu.

2025 stratejileri ve göç politikaları da masada

Toplantıda sadece Akpolat’ın gözaltı süreci değil, aynı zamanda CHP’nin 2025 stratejileri ve güncel göç politikaları da değerlendirildi. Bu kapsamda, partinin önümüzdeki dönem yol haritası üzerinde detaylı görüşmeler yapıldığı öğrenildi.