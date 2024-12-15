Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), 17 Aralık Salı günü özel bir toplantı düzenleyecek. Toplantının ana gündem maddesi, Suriye’deki son gelişmeler olacak. 8 Aralık’ta Heyet Tahrir Şam (HTŞ) güçlerinin Şam’a girmesi ve Beşar Esad yönetimini devirmesi sonrası, bölgedeki durum hızla değişiyor. CHP, bu kritik süreci değerlendirmek için Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında bir dizi toplantı gerçekleştirdi.

Suriye gündemi üzerine yoğun çalışmalar

Toplantıya ilişkin ilk adımlar, Genel Başkan Özgür Özel tarafından başlatılan Dış Politika ve Milli Güvenlik Danışma Kurulları’nda atıldı. Bu kurullar, Suriye’ye dair yol haritasını şekillendirmek amacıyla detaylı görüşmeler yaptı. Ayrıca, CHP milletvekillerinin bir kısmı, TBMM’deki kapalı toplantıda Suriye konusunda bilgilendirildi. PM toplantısında ise, parti üyeleri Suriye’nin geleceği ve Türkiye’nin dış politikadaki tutumu hakkında kapsamlı bilgi alacak.

Toplantıda kimler yer alacak?

17 Aralık’taki CHP PM toplantısına, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da sunum yapacak. Konunun stratejik önemi doğrultusunda, bu sunumların, partinin dış politika vizyonu ve Suriye’ye yönelik yaklaşımını belirlemede kritik rol oynayacağı bekleniyor.

MYK toplantısı da gerçekleşecek

Bu önemli Suriye gündemli toplantının ardından, CHP'nin haftalık rutin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da gerçekleştirilecek. Ayrıca, hafta içinde milletvekillerinin geri kalan kısmı da ikinci bir kapalı grup toplantısında bir araya gelerek Suriye meselesini tartışacak.