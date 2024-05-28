Sahipsiz sokak köpekleri sorununa yönelik açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye'de sahipsiz sokak hayvanları sorunu olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

TBMM'de, grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Taner Demirer'e parti rozeti taktıktan sonra sahipsiz köpek sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel sokak hayvanları tartışmalarına değinerek "Türkiye'nin başıboş sokak köpeği sorunu vardır. Özüm için elimizi taşın altına koymaya hazırız." ifadesini kullandı.

Partimizin grup toplantısında konuşuyorum https://t.co/BD4AwJ6kaK— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 28, 2024

2020 yılından bu yana ülkeyi yönetenler parmaklarını kıpırdatmayıp tasarruf genelgesi var diyerek toplayalım öldürelim yaklaşımına atıfta bulunan Özel, "Böyle bir yaklaşımın sonuç vermesi de imkansız. İnsanların köpeklerle sorun yaşadıkları yerde zaten kısırlaştırma yok. Kısırlaştırma dediğimizde 10 gün bakım evinde kalıyor. Bir eczacı olarak ötenazi ilacının da maliyetini biliyorum. Bunun maliyeti kısırlaştırmaktan daha pahalı. Cinayete prim vermeden sorun çözeceğiz. Elimi taşın altına koymaya hazırım. 11 ay 18-24 yaş arası gencin bir arada yaşadığı alan temizlenmeden, dezenfekte edilmeden 70 yaşındaki amcayı oraya koymak nedir? Oradaki bakteri bu insanları öldürür. Böyle saçmalıkları bir kenara bırakın. Emeklilere söz verdik sizi duyup sesinizi duyuracağız. Siz hakkınızı alana kadar durmayacağız. Birinci parti olmanın sorumluluğuyla yola devam edeceğiz" diye konuştu.

RİZE'DE ÇAY MİTİNGİNE DAVET

Bu arada Türkiye'nin her yerinde bir ses duyuracaklarını belirten Özel, "Bu pazar başka bir yerde sesi duyacağız. Çay üreticisi için Rize'ye gideceğiz. Rize'nin yiğit, mert insanlarıyla çaykur işçisinin haklarını konuşacağız, kadro isteyeceğiz. Saat: 13.30'da Rize Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız. Türkiye'nin Laz demokratları, Çerkez demokratları, tüm Rizelileri, hangi partiden olursa olsun, AK Partilisi'ne de MHP'lisini de herkesi çay ittifakına davet ediyorum." diye konuştu.