CHP, 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe giren Sokak Hayvanları ile ilgili düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuruda bulundu. CHP'li Gökhan Günaydın, AYM'ye sunulan 180 sayfalık dilekçeye ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Sokak köpeği katliamlarını görmek ve buna karşı hızla harekete geçmek zorundaydık. AYM'yi yasayı tüm hükümleriyle birlikte iptal etmeye davet ediyoruz" dedi.

Günaydın, CHP'nin hazırladığı dilekçeyi 13 gün içinde tamamlayarak teslim ettiklerini belirtti ve bu süreçte meslek kuruluşları, barolar, dernekler, vakıflar ve hayvan hakları savunucularının görüşlerine başvurduklarını ekledi.