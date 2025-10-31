Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 152 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk etmesinin ardından CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM’ye araştırma önergesi sundu. Demir, “Bu olay Türk futbolu için kara bir lekedir, her yönüyle aydınlatılmalıdır” dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), 152 hakemi bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk futbolundaki bahis skandalının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

Demir, araştırma önergesinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

“Türk futbolu için kara bir leke olan bu olayın her yönüyle aydınlatılması için soruşturmanın detaylı bir şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Hem savcılık hem de TFF yetkilileri soruşturmaya ilişkin detayları halkın haber alma hakkı kapsamında paylaşmalıdır.”

CHP’li Deniz Demir, önergesinde sporseverlerin güvenini yeniden kazanmak için sürecin şeffaf yürütülmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sporseverlerin ve Türk futbolunu takip eden vatandaşların aklındaki tüm şüpheler giderilmelidir. Ligimizin uluslararası arenadaki saygınlığını lekeleyen bu isimlerin en ağır biçimde cezalandırılması ve bahis ağının çökertilmesi için Federasyon ve yargı mensuplarının titizlikle çalışması gerekmektedir.”

Demir ayrıca, yaşanan skandalın açıklanandan çok daha derin olduğunu vurgulayarak, “Toplum nezdinde bu kirli düzenin açıklanan isimlerle sınırlı kalmadığına dair yaygın şüpheler mevcuttur” ifadelerini kullandı.

Demir, Türk futbolundaki bahis skandalının tüm detaylarıyla incelenmesi ve profesyonel liglerdeki usulsüzlüklerin giderilmesi için, Anayasa’nın 98. Maddesi ve TBMM İçtüzüğü’nün 104. ve 105. Maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılması talebinde bulundu.

Demir, şöyle devam etti:

"Sporseverlerin ve Türk futbolunu takip eden vatandaşların aklındaki tüm şüpheler giderilmelidir. Ligimizin uluslararası arenadaki saygınlığını lekeleyen bu isimlerin en ağır biçimde cezalandırılması ve bahis ağının çökertilmesi için Federasyon ve yargı mensuplarının titizlikle çalışması gerekmektedir. Bu operasyon bir milat kabul edilmeli ve ülkemizde yeni bir sayfa açılmalıdır. Göründüğü üzere yaşanan skandal açıklanandan çok daha derin ve karanlıktır.

Toplum nezdinde bu kirli düzenin açıklanan isimlerle sınırlı kalmadığına dair yaygın şüpheler mevcuttur. Spor severler, bu bahis ağının maç ve lig sonuçlarını etkilediğini ve Türk futboluna gölge düşürdüğünü ifade etmektedir. Bu sebeple Türk futbolundaki bahis skandalının tüm detaylarıyla araştırılması ve profesyonel liglerimizdeki usulsüzlüklerin giderilmesi amacıyla Anayasa'nın 98. Maddesi ve İçtüğüzün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederim."