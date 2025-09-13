CHP Torbalı İlçe Örgütü, yeni ilçe başkanını belirlemek için kongreye gitti. Belediye Başkanı Övünç Demir’in desteklediği İbrahim Özel, mahalle delegelerinin tamamının desteğiyle tek aday olarak sandıkta yer aldı.

Aydın Sezer Çok Amaçlı Salonu’nda yapılan kongreye partililer yoğun ilgi gösterdi. Salon girişinde tutuklu CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun serbest bırakılması için pankartlar asılırken, salonda “Kayyuma, darbeye hayır” ve “Birleşe birleşe kazanacağız” pankartları yer aldı. Kongrenin divan kurulunu CHP 22. Dönem Milletvekili Sedat Uzunbay, Saime Kahveci Kaya ve Bekir Kahya oluşturdu.

İbrahim Özel tek aday

Belediye Başkanı Övünç Demir’in desteklediği İbrahim Özel, mahalle delege seçimlerinde 60 mahallenin tamamının desteğini alarak tek aday oldu ve oy verme işlemi başladı.

"Hiçbir CHP’linin diğerinden farkı yok"

İbrahim Özel, partililere seslenerek, “Hiçbir CHP’linin diğerinden farkı yok. Koltuk peşinde koşarsak birbirimizin yüzüne bakamayız. Bu mücadeleyi sonuna kadar götüreceğiz. Belediye başkanımız Övünç Demir ile birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı. Özel, Atatürk evlatları olduklarını vurgulayarak, partiyi kucaklayacaklarını belirtti.

